Hasta 4.000 euros más para pensionistas que cotizaran entre 1967 y 1978: por un error de Hacienda

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado luz verde a una medida que beneficiará a miles de pensionistas que cotizaron en las mutualidades laborales entre 1967 y 1978, antes de la creación del sistema actual de Seguridad Social. Esta medida, que surge tras un error fiscal detectado por la Dirección General de Tributos, permitirá que los jubilados de ciertos sectores obtengan devoluciones fiscales por excesos de tributación en el IRPF. De acuerdo con esta decisión judicial, los trabajadores que hicieron aportaciones a las mutualidades laborales antes de 1978 tienen derecho a que solo se les aplique un 75% de su pensión para tributar, y no el 100%, como se hizo en su momento.

Afecta a múltiples sectores

El Ministerio de Hacienda ha extendido esta medida, inicialmente enfocada en los jubilados del sector bancario, a otros sectores clave de la economía española. Entre estos, destacan especialmente la industria y la minería, sectores que tuvieron gran peso en España durante las décadas de los 60 y 70. La normativa que regía en esos años establecía que las aportaciones a las mutualidades laborales tributaban al 100% en el Impuesto de la Renta, lo que se traduce en un trato fiscal poco favorable para los trabajadores de entonces.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo establece que estos jubilados deben tributar solo por el 75% de la pensión, lo que significa que el 25% restante es susceptible de devolución. Esta medida afecta a las declaraciones de IRPF presentadas entre 2018 y 2021, por lo que quienes hayan tributado de más durante este período pueden recuperar una cantidad que podría oscilar entre 3.000 y 4.000 euros. En este sentido, se trata de un proceso que podría beneficiar a miles de pensionistas a nivel nacional.

Según fuentes sindicales, se ha registrado un gran número de consultas por parte de los jubilados, quienes buscan acogerse a las deducciones fiscales derivadas de este fallo judicial. Es especialmente notable el volumen de solicitudes en Asturias, donde la minería fue un sector preponderante durante aquellos años.

El proceso de devolución

No obstante, no todo ha sido un proceso fluido para los jubilados que buscan beneficiarse de esta medida. La Agencia Tributaria ha suspendido las devoluciones para cientos de mutualistas que aún no han recibido el dinero solicitado, a pesar de que habían pagado de más en su declaración de IRPF. Esta decisión obedece a un cambio en el sistema de reclamación que fue introducido el pasado mes de diciembre, en una de las disposiciones finales de la Ley del Impuesto Complementario para las Multinacionales.

Este cambio implica que los pensionistas deberán volver a reclamar cada año la devolución correspondiente durante las próximas cuatro campañas de la renta, hasta 2028. Aunque Hacienda ha habilitado un formulario electrónico para facilitar este proceso, las devoluciones serán ahora fraccionadas y se pagarán en plazos. Según la normativa actual, los mutualistas pueden solicitar la rectificación de autoliquidaciones de los ejercicios fiscales no prescritos para reducir su base imponible y obtener la devolución que les corresponde.

Este ajuste en el procedimiento ha generado cierta confusión, ya que los pensionistas tendrán que presentar nuevas reclamaciones anuales, lo que podría alargar aún más el proceso. A pesar de esto, las devoluciones, en algunos casos, pueden superar los 2.000 euros por reclamante, lo que sigue representando una cantidad significativa para los afectados.

En resumen, esta nueva sentencia del Tribunal Supremo representa una victoria para muchos pensionistas que, durante años, fueron injustamente gravados con una mayor carga tributaria debido a un sistema fiscal obsoleto y desajustado a la realidad laboral de aquellos años. No obstante, los retrasos administrativos y los cambios en el proceso de devolución podrían seguir dificultando el acceso a estos derechos hasta que se resuelvan definitivamente las reclamaciones.