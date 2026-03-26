"1355,63 euros es lo que he cobrado este mes de febrero y me lo he gastado todo, vivo en Madrid y pago 250 de alquiler"

El testimonio de una joven trabajadora se ha vuelto viral en las últimas horas a través de un vídeo de TikTok. En él, la usuaria @powerlifterdemierda, que se describe a sí misma con ironía como una persona de "24 años mal llevados" y aconseja "no sigas mis consejos", ha expuesto de forma transparente sus finanzas mensuales. Ha revelado un salario de 1.355,63 euros que, este mes, se ha esfumado por completo en una larga lista de gastos, impidiéndole ahorrar.

El desglose de los gastos mensuales

En su publicación, la joven detalla cada uno de sus gastos en Madrid. Destacan 250 euros de alquiler, 200 euros en comida y 50 euros en servicios. Sin embargo, los pagos más abultados de este mes han sido extraordinarios: 807,33 euros del seguro del coche y 193,69 euros de la matrícula de la universidad. A esto se suman otros gastos fijos y variables como 75 euros de un entrenador personal, dos mensualidades de gimnasio (27 € del Fitness Park y 32 € del Overcom), 16,25 en suplementación, 19,95 en un pedido de Primor, 50 de un nutricionista, una compra a plazos de 60,80 euros, la manicura (23 €) y varias suscripciones digitales (9,99 € de almacenamiento en la nube, 10,99 € de YouTube Music y 11,99 € de Capcut).

EFE/Jennifer Gómez Carteles de alquiler en un piso en una imagen de archivo.

El debate generacional sobre el ahorro

La tiktoker ha señalado que su vídeo surge como respuesta a una tendencia que observa en redes: jóvenes de veintitantos años que lamentan su situación económica, frente a comentarios de personas más adultas que critican sus hábitos de consumo con frases como "claro, si os vais a Bali de viaje". La joven reconoce parte de razón en ambas posturas, aunque se muestra crítica con quienes no priorizan el ahorro. La situación económica de la juventud es un tema recurrente, donde ayudas como el Ingreso Mínimo Vital para menores de 23 años reflejan las dificultades del colectivo.

La esclavitud laboral es algo realmente feo"

Ahorrar como herramienta de libertad

Frente al argumento de que "da igual lo que ahorres, que jamás te vas a comprar una casa", ella defiende una visión alternativa. Para la joven, el objetivo del ahorro no es la compra de una vivienda, sino alcanzar una mínima independencia. "La esclavitud laboral es algo realmente feo, y tener un colchón de dinero te da la facilidad de no depender de ningún trabajo", afirma. Considera que disponer de un fondo de emergencia es clave para poder dejar un empleo con malas condiciones, una idea que enlaza con la búsqueda de una mayor liquidez y capacidad de ahorro en el día a día.

El dinero no es solo para comprar una casa, sino para tener un colchón que te permita ser libre financieramente por al menos unos meses"

Foto de archivo de varios euros sobre un plato

Esta filosofía choca con su situación actual, ya que no haber podido ahorrar este mes le ha generado una fuerte frustración. "Estoy acostumbrada a ahorrar todos los meses sin falta", confiesa, lo que le hace sentir que se está "esforzando para nada". La creadora de contenido expresa su desmotivación y su visión pesimista del futuro: "Soy consciente de que, a no ser que me haga viral en redes sociales y consiga contratos con marcas o me case con una persona que tenga mejor estatus que yo, la verdad es que yo ya no veo vida".