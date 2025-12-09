Íñigo (26), explica la mejor forma de cobrar su salario: "Decidí prorratearme las pagas extras de 14 a 12 mensualidades porque al final de mes tengo más liquidez y más capacidad de ahorro"

A pocos días de recibir la paga extra de Navidad, muchos trabajadores se plantean qué sistema de cobro es más beneficioso. Este es el caso de Íñigo, quien hace un año decidió cambiar su nómina de 14 a 12 pagas. Su motivación fue clara: "Decidí prorratearme las pagas extras en 12 pagas, porque a final de mes tenía más solidez económica, digámoslo así, más liquidez y más capacidad, en definitiva, de ahorro".

La perspectiva de la empresa: cuestión de tesorería

Desde el punto de vista empresarial, la decisión entre 12 o 14 pagas no tiene un impacto económico en el coste anual del trabajador. Según Javier Puebla, CEO de Talentú y experto en recursos humanos, la diferencia radica en la gestión del flujo de caja. "Económicamente, a la empresa le da igual [...], ya que el coste anual va a ser exactamente el mismo", afirma. Con 12 pagas, los costes son estables, mientras que con 14 se producen "picos de desembolso que les van a obligar a planificar mucho mejor esa tesorería".

El sentido de la paga extra en la actualidad

El economista Fernando Trías de Bes ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' que el origen de la paga extra se remonta a los años 40 para ayudar a las familias, pero hoy su sentido ha cambiado. "Lo que se acuerda cuando tú vas a trabajar en una empresa es el salario total anual", señala. La forma de distribuirlo suele depender del convenio colectivo, aunque la tendencia es clara: cerca del 60 % de los españoles cobra ya su salario en 12 mensualidades.

El modelo español de pagas extra no es universal. Trías de Bes ha comentado que, aunque países como Portugal o Italia tienen sistemas parecidos, en otros lugares la frecuencia de pago es muy distinta. Por ejemplo, en Irlanda se cobra cada 15 días o incluso semanalmente, y en el sector de la construcción en Estados Unidos es habitual recibir el salario cada viernes.

El perfil del trabajador, un factor decisivo

La elección entre 12 y 14 pagas no afecta fiscalmente, ya que la retención se calcula sobre el total anual. Para Trías de Bes, la clave es el perfil financiero de cada persona. "La pregunta es, ¿cómo soy yo?", plantea el economista. Si se trata de una persona "manirroto", que gasta el dinero en cuanto lo tiene, "te va a ir mucho mejor que te vayan reteniendo una parte".

En cambio, para un perfil de "hormiguita", que sabe planificar y organizar sus gastos, es preferible cobrar en 12 pagas para gestionar su propio dinero. Como estrategia de ahorro, el presentador Alberto Herrera y el propio Trías de Bes han destacado la utilidad de apartar cada mes una cantidad en una cuenta separada para afrontar grandes desembolsos anuales como los impuestos, una práctica más habitual de lo que parece.