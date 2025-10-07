Gran Canaria aterriza en Madrid de la mano de Iberia Express con una experiencia inmersiva en el C.C. Plaza Norte II

Iberia Express, aerolínea líder en la ruta entre Madrid y Gran Canaria, se une a Turismo de Gran Canaria para acercar el espíritu de la isla a los madrileños a través de una experiencia inmersiva que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre en el centro comercial Plaza Norte II.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un stand interactivo que simula un viaje exprés al paraíso. El recorrido comienza atravesando un pasillo de ventanas con imágenes de Gran Canaria, que conduce a una zona chillout ambientada como un chiringuito de playa, con los paisajes de la isla como telón de fondo. Allí, los asistentes podrán relajarse con cócteles sin alcohol y recibir un obsequio típico de la isla —como aloe vera, mojo o almogrote— al registrarse en el Club Express, el club de fidelización de la aerolínea.

La experiencia se completa con un simulador de surf en la Playa de Las Canteras, donde los más intrépidos podrán competir por lograr la mejor puntuación del día. El ganador de cada jornada recibirá un vuelo para dos personas a Gran Canaria, cortesía de Iberia Express.

Con hasta ocho vuelos diarios entre Madrid y Gran Canaria, Iberia Express ofrece la conectividad de un puente aéreo, con horarios optimizados para facilitar las mejores conexiones. Esta activación refuerza el compromiso de la aerolínea con el destino y con sus pasajeros, acercando la isla de forma original, divertida y memorable a los visitantes al Centro Comercial Plaza Norte II.