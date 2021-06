Saber aprovechar las oportunidades: Impulsa, Academia de Estudios, éxito en plena pandemia

¿Qué es Impulsa?

Impulsa, Academia de Estudios, es una pequeña empresa que nació en mitad de la pandemia entre mucho miedo y dudas. Como su propio nombre indica, hay veces en las que es necesario dar un paso atrás y coger impulso, para así poder arriesgar y ganar. Ese fue uno de los motivos que nos hizo seguir hacia delante en esos momentos tan duros en los que todo estaba en el aire y la incertidumbre primaba a nuestro al rededor. Tratando de ver el lado positivo de una situación que ha perjudicado a muchas empresas y familias, hemos podido cumplir finalmente con nuestro sueño.

¿Cómo fue la creación del proyecto?

Los inicios fueron duros, supongo que, como todos los negocios, aunque la incertidumbre y las dudas siempre estaban presentes podían más las ganas de seguir adelante. Y así fue, cogimos toda la fuerza que teníamos y empezamos esta nueva aventura de la que a día de hoy no me puedo sentir más orgullosa.

El progreso de este pequeño negocio ha sido enorme, más de lo que nunca imaginé llevando tan poco tiempo. Es cierto que tuve la suerte de no empezar de cero, ya que contaba con un pequeño grupo de alumnos, y en tiempo récord superamos todas las metas que me había ido marcando durante cada trimestre. Por supuesto, eso no podría haberlo conseguido sin la ayuda y dedicación de cada una de las personas que trabaja en Impulsa, todos y cada uno de ellos se dejan la piel para que sus alumnos logren superar las diferentes dificultades que se les plantean con algunas asignaturas.

¿Ofrecéis materias para empresarios como puede ser Coaching, consultoría, etc?

La verdad que en Impulsa no se nos ha dado aún el caso de formar a empresarios, de momento estamos más enfocados en el tema de educación primaria, secundaria, bachillerato, módulos, oposiciones y exámenes oficiales de idiomas. Pero por supuesto, que nos gustaría poder ampliar nuestro abanico para poder ayudar a formar empresarios, ¿quién mejor para ayudarte y asesorarte que que alguien que haya pasado por lo mismo antes que tu?

Está claro que el mundo virtual se ha hecho más fuerte a raíz de la pandemia. ¿En Impulsa son más frecuentes los alumnos online?

Es cierto que debido a la situación que vivimos las clases online han aumentado, además, nuestro trabajo nos permite trabajar tanto de manera telemática como presencial. La verdad es que aunque las clases online hayan aumentado siguen primando las clases presenciales, ya que es una manera más cercana de poder enseñar.

Como emprendedora ¿Cómo ves el nivel de emprendimiento en España? Y como creadora de una academia de estudios ¿Crees que deberían implantarse más conocimientos empresariales en el sistema educativo?

Desde mi experiencia puedo decir que el nivel de emprendimiento en España no es muy alto, ya que hay bastantes dudas y siempre es necesaria la ayuda de gente que ya haya pasado por esto o de asociaciones, como por ejemplo, AJE, que siempre han estado ahí ofreciendo su apoyo y su ayuda en todo momento.

Respecto a la implantación de conocimientos empresariales en el sistema educativo me parecería una buena idea, pero sobre todo, una buena herramienta de ayuda para futuros empresarios, ya que aprenderían bastante y podrían utilizar esos conocimientos.

¿Cuál ha sido el crecimiento de Impulsa desde su creación?

El crecimiento de Impulsa en tan poco tiempo ha sido realmente sorprendente a la vez que motivador. Como he mencionado anteriormente no empezamos de cero, ya que contábamos con un grupo de 20 alumnos en septiembre, al final del primer trimestre, en diciembre habíamos llegado a los 40 alumnos y el récord fue a la vuelta de navidad que en menos de un mes habíamos llegado a 50. Y hemos terminado el curso con 65 alumnos.

Cada trimestre marcábamos una meta, la cual llegamos a superar en menos de un mes, realmente fue un impulso muy grande.

¿Cómo ves Impulsa en los próximos años? ¿Ampliaréis el negocio?

Después de haber superado el primer curso de Impulsa con creces llego a la conclusión de que todo en la vida se puede lograr si se hace con dedicación y cariño. Ahora que hemos cogido impulso y despegado vamos a seguir cuidando a nuestros alumnos para que todos juntos podamos seguir creciendo y avanzando. Respecto a la ampliación del negocio, nunca se sabe las vueltas que da la vida ni lo que puede pasar, pero obviamente no cerramos puertas ni descartamos ampliar ya que sería un orgullo para nosotros que Impulsa siguiera creciendo.