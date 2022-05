Seis tips básicos que ya sabías sobre comunicación y marketing digital

Venir y contar que la comunicación es fundamental tanto en el ámbito personal como profesional, no es un gran descubrimiento. Pero parece mentira, que cuando entramos en dinámica con la rutina del día a día nos olvidamos por completo de esto. Si no hemos hecho un trabajo previo de analizar cómo debemos expresarnos, qué es lo que entienden nuestros interlocutores y qué es lo que queremos decir, tiramos por tierra toda esa teoría que no ponemos en práctica.

Así que hoy me gustaría darte algunos tips cortos, de lo que entiendo puede ser interesante para la comunicación y el marketing digital de tu negocio. Probablemente te esté contando cosas que ya sabes, pero piensa que estoy aquí para simplemente refrescártelo y ayudarte en esa “teoría que ya sabes, pero no pones en práctica”:





Identifica a los “buyer persona” de tu negocio.





Lo primero que quiero que hagas es que pienses cuál es el público al que quieres llegar y cuáles son sus características e intereses. Antes, en el marketing tradicional, a lo que íbamos de manera masiva era a un público general, pero lo digital nos permite rentabilizar y tener un mayor retorno accediendo a consumidores directos de nuestro contenido.





Crea buen contenido





No basta con hacer contenido, ni hacerlo de manera correcta utilizando las palabras adecuadas para que sea más probable que aparezcas bien posicionado en las búsquedas. Donde tienes que poner el foco es en la calidad y el interés del contenido. Lo que aportes debe ser útil ante todo, ya que vivimos en una etapa donde “consumimos” en todos los aspectos de la vida y lo que realmente queremos es que todo sea bueno y rápido. Crear un buen contenido para un público objetivo está genial, pero recuerda que la vida nos arrolla, así que programa y crea un calendario porque es también importante la continuidad del mismo. No vale hacer buen contenido para dos meses, hay que hacerlo de forma continuada en el tiempo.





Presencia en redes sociales





Estar en las redes sociales no es una opción. Ni si quiera, aunque pienses que tu negocio no es digital porque no vendes de manera online. Estar en redes sociales, es como estar hace años en televisión o hace bastantes más en las Páginas Amarillas. ¿Esto quiere decir que tienes que estar en todas o en cualquiera? Para nada, debes estar en aquellas que aporten valor a tus productos y donde encontrar a ese público que definiste en el primer punto. Mi consejo es que no te cierres a experimentar y no tengas prejuicios por algunas plataformas. A lo mejor tu red social es Tik Tok, y no quiere decir que debas salir bailando con tu equipo. Aprovecha la riqueza de recursos que nos pueden aportar cada plataforma, ya que todas son buenas herramientas.





Define objetivos y mídelos





En tu estrategia es importante que marques objetivos alcanzables y que puedas medir. De nada sirve que yo quiera “mejorar la presencia digital de mi empresa y ser referente en mi sector” si no me marco un objetivo realista, alcanzable y medible como podría ser aumentar un 20% mi presencia digital actual en los próximos 2 meses mediante la estrategia “x”. He creado un objetivo medible, en un espacio de tiempo determinado con la implementación de una técnica elegida. Así todo será realidad.





Presupuesto siempre debe existir.





Sí antes había presupuesto para flyers, carpetas o vallas publicitarias, ahora te toca invertir dinero también en lo digital. Quítate el prejuicio de que son intangibles, porque precisamente ahora es mucho más fácil medir y controlar que lo que comunicas le está llegando a alguien que le puede interesar tu producto o servicio. Una manera de organizarte es asignar una cantidad por campañas o por estrategias e ir viendo el retorno y cómo funcionan. Las plataformas suelen optimizar tu inversión para darte el mayor rendimiento, pero no olvides obtener datos y controlarlos porque está en ti el saber si lo que estás haciendo va alineado con la consecución de los objetivos marcados.





Ten siempre un salvavidas.

Es fundamental estar bien armado de recursos y tener todas tus fortalezas y debilidades controladas ya que el mundo de las redes sociales, como todo en esta vida, tienes cosas muy buenas y cosas muy malas. En este caso, prevenir posibles situaciones donde tengamos que gestionar una crisis de reputación es fundamental para no vernos abrumados o incapaces de gestionar dicha situación. Lo mejor es crear un protocolo y pautas para actuar en caso de necesitarlo. Ten una escucha activa con tus seguidores e interactúa haciendo seguimiento de la propia comunidad. Automatiza respuestas ya que es de gran ayuda, pero no olvides humanizar la comunicación tras esta herramienta. Además, aprovecha para dar un trato humano con tu equipo y personalizarlo en cada situación, así como, resuelve las dudas a tiempo y se una persona cuidadosa al tratar ciertos temas.

Estos son solo algunos de tantos tips que podríamos hablar: herramientas CMS, SEO, herramientas de análisis, palabras claves, embudos de venta, etc. Yo te aconsejo una cosa, entra en Google y pregúntale, él siempre tiene respuesta para todo. Investigar y aprender en estos tiempos es gratis. Pero, si prefieres dedicar tu tiempo a otras cosas, siempre puedes llamar al equipo de UEBOS Comunicación, que nosotros no te haremos un ghosting.