"La verdad es que da envidia ver sueldos como los alemanes, que tienen más de 53.000 euros de media, España se sitúa por debajo de la media europea respecto a lo que sube"

El salario medio en España se ha situado en 33.700 euros en 2024, lo que representa un aumento del 4,6% respecto al año anterior, según los últimos datos de Eurostat. Esta cifra, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por el comunicador Expósito y la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, revela una tendencia preocupante: aunque el sueldo sube, lo hace a un ritmo inferior que en el resto del continente.

En el conjunto de la Unión Europea, el salario medio a tiempo completo se aproxima a los 40.000 euros, habiendo experimentado un incremento superior al 5%. Esta diferencia en el ritmo de crecimiento provoca que la distancia entre los sueldos españoles y los europeos no solo se mantenga, sino que se amplíe.

La brecha salarial se agranda

Durante su intervención en 'Clases de Economía', Yolanda Gómez matizó que, si bien una subida del 4,6% puede superar la inflación media, el verdadero problema es otro. "No solo no nos acercamos, sino que estamos más lejos", afirmó la experta, subrayando el creciente distanciamiento con la media europea. Este fenómeno aleja a España de la convergencia económica deseada.

La verdad es que da envidia ver sueldos como los alemanes, que tienen más de 53.000 euros de media"

Alamy Stock Photo Supermercado ALDI vista exterior y edificios de apartamentos, Schwedter Strasse, Prenzlauer Berg, Berlín, Alemania

La comparativa con las grandes economías del euro es especialmente reveladora. Gómez expresó con claridad la sensación de desventaja: "La verdad es que da envidia ver sueldos como los alemanes, que tienen más de 53.000 euros de media, o los franceses". La conversación también trajo a colación el caso de Luxemburgo, cuyos salarios medios superan los 80.000 euros anuales, marcando una distancia aún mayor.

El debate salarial y el mercado laboral

Este debate sobre el salario nominal llega en un momento en que también se analiza cuánto le cuesta realmente un trabajador a una empresa, una cifra que a menudo es muy superior al sueldo neto. Como ha explicado el economista Carlos Medrano, la alta fiscalidad sobre el trabajo es un factor clave en esta ecuación.

Gemini Un trabajador de oficina mira una hoja en la que viene detallada la nómina con su sueldo mensual

Paradójicamente, mientras se discute la evolución del salario medio, existen oficios con paro cero y sueldos de hasta 28.000 euros que no encuentran trabajadores en España. Esta situación evidencia las complejas dinámicas y los desajustes que persisten en el mercado laboral español, donde la oferta y la demanda no siempre van de la mano.