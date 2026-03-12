Carlos Medrano, economista: "Para que un trabajador reciba 1.600 euros, la empresa paga casi 3.000 entre seguridad social e IRPF. Hay un impuesto al trabajo como si fuera el tabaco"

El economista Carlos Medrano ha puesto sobre la mesa uno de los debates más recurrentes en el ámbito laboral: la diferencia entre el sueldo neto que recibe un trabajador y el coste total que asume la empresa.

Según Medrano, para un salario de 1.600 euros netos, que es el más frecuente en Navarra, la empresa abona en realidad casi 3.000 euros debido a las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF. El experto lo define como un “impuesto al trabajo como si fuera el tabaco”, una carga que, en su opinión, limita la capacidad de crecimiento salarial.

El tamaño de la empresa, un factor clave

Medrano también ha destacado la brecha salarial que existe entre las grandes y las pequeñas empresas. Mientras que un ingeniero en una multinacional puede tener un “buen sueldo” y viajar por trabajo, la realidad del tejido empresarial es muy distinta.

“Casi el 95% del empleo está en la pequeña empresa, que no tiene margen, y más teniendo en cuenta los impuestos”, ha afirmado. Esta situación, unida al “miedo empresarial” a crecer por la burocracia, provoca que los salarios pequeños sean la norma en gran parte del mercado.

La escasez dispara la demanda de oficios

En contraposición a los titulados universitarios que no encuentran empleo, el economista ha señalado el auge de profesiones tradicionales. “El precio lo pone la escasez”, ha sentenciado. Oficios como electricista, soldador, mecánico o fontanero están muy demandados porque no hay suficientes profesionales, lo que provoca que sus salarios aumenten considerablemente. Según Medrano, esta revalorización ha cambiado la percepción que se tenía de estos trabajos hace décadas.

De hecho, ha compartido una anécdota reveladora: “Tengo chavales aquí que están trabajando de lunes a viernes sus 8 horas, pero el fin de semana yo sé que hacen sus chapucillas”. Con esos trabajos puntuales, ha añadido, “con la chorrada del fin de semana se sacan 600 o 700 euros por trabajar el sábado a la mañana”.

La clave: servir a los demás

Para Medrano, la clave del éxito profesional, más allá de los estudios, reside en la capacidad de ser útil a la sociedad. Ha recordado el origen de la palabra vocación, del latín *vocatio*, que significa “llamada”. En su opinión, la vida nos irá mejor o peor según “la capacidad que tengamos de servir a los demás”. En este sentido, ha sido tajante al afirmar que “nadie te paga porque sea social y leches, es por lo útil que seas”.

Finalmente, el economista ha advertido sobre el impacto presente de la inteligencia artificial, que ya está desplazando puestos de trabajo. Ha citado ejemplos como los supermercados sin empleados de Amazon Go o los taxis sin conductor de Waymo, ambos en funcionamiento desde hace años en Estados Unidos. “No quiero meter miedo, lo que quiero es que veamos que esto no es el futuro, que es el presente, y que tenemos que estar nosotros preparados”, ha concluido.