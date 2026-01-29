Pilar García de la Granja, experta económica: "El salario mínimo estaba pensado para ser un primer trabajo de entrada al mercado laboral, pero cada vez es el salario más habital"

El Gobierno ha acordado con los sindicatos una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1%, situándolo en 1.221 euros. Este pacto, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, deja fuera a la patronal. La situación ha sido analizada en el espacio 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna', con la experta económica Pilar García de la Granja y Salvador Martín, jefe del servicio de estudios del Consejo General de Economistas de España.

Un pacto sin la patronal

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que desde el Ejecutivo "no hemos escatimado en esfuerzos para recuperar el diálogo social", pero ha rechazado debatir la propuesta de incentivos fiscales al calificarla de "trilera e intervencionista". Desde la CEOE califican la medida como una "subida trampa", ya que el acuerdo impide que las empresas puedan absorber el incremento del SMI eliminando pluses salariales.

Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, ha señalado que la patronal ya había avisado de su rechazo, pensando "en el 99% de las empresas de este país que tienen entre 10 y 50 trabajadores". Para la experta, "la sexta subida del SMI en siete años es muy difícil de absorber cuando se está viendo una ralentización en el consumo y cuando se están disparando todos los impuestos y costes", incluyendo la cuota a la Seguridad Social.

El SMI como sueldo de referencia

García de la Granja ha expresado su preocupación por la desnaturalización del SMI. "El salario mínimo estaba pensado para ser un primer trabajo de entrada al mercado laboral, pero cada vez se está convirtiendo en el salario más habitual". Esta situación, según la economista, provoca que se esté "empobreciendo cada vez a más gente" y se corten "las alas de progresión", convirtiendo a España en un país de sueldos bajos e impuestos altos.

Impacto en pymes y jóvenes

Por su parte, Salvador Marín ha explicado que las pymes son las "más afectadas", sobre todo las intensivas en trabajo como la hostelería y el comercio. "Si hay un incremento continuado del salario mínimo que afecta a los márgenes y esos márgenes no los va a poder repercutir, pues tiene que ajustar por algún lado", ha detallado, señalando ajustes en horas o personal.

Marín ha recordado que el año pasado cerraron 2.500 pequeños negocios al mes con menos de 10 trabajadores, afectados por la subida de costes. El experto ha advertido de la paradoja de que "quien más va a sufrir van a ser los que teóricamente se les quiere ayudar", como los jóvenes y los trabajadores menos cualificados, mientras el salario medio real en España apenas crece desde los años 90.

Como solución, Marín propone no aplicar un "café para todos" y buscar medidas específicas por sector, como "bajarle las cuotas a la seguridad social" a las empresas para contratar a jóvenes. "Que no caiga el empleo no significa que no hay ajuste", ha afirmado. "Si subes el precio de algo, no te extrañe que no se use tanto. Eso es así, eso lo estudiamos en las facultades", ha sentenciado.

Respecto a la oferta del Gobierno de reducir el impuesto de sociedades a empresas que paguen por encima del SMI, el economista se ha mostrado cauto: "Habría que ver la letra pequeña", considerando más efectivo actuar directamente sobre los costes que afrontan las pymes.