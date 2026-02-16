"La subida de impuestos a los caseros que suban el alquiler a sus inquilinos afectará a los pequeños propietarios, los grandes tenedores no tributan por IRPF"

Acceder a una vivienda de alquiler en España es cada vez más complicado. El precio medio del alquiler se ha disparado un 46 % en los últimos cinco años, según los datos de uno de los principales portales inmobiliarios, con picos de hasta el 80 % en comunidades como Madrid. En este contexto, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva medida para intentar frenar la escalada: subir los impuestos a los caseros que aumenten el precio del alquiler a sus inquilinos.

La iniciativa contrasta con el anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace apenas un mes, cuando prometió una bonificación fiscal completa, del 100 % en el IRPF, para "todos aquellos propietarios y propietarias que renueven sus contratos de alquileres y lo hagan sin subir el precio a sus inquilinos".

Ahora, el Ejecutivo cambia la zanahoria por el palo y, según ha avanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, prepara un real decreto que ya "tienen los grupos parlamentarios" para castigar a quien suba la renta. La propuesta consiste en modular la deducción general del 50 % de las rentas en el IRPF para quienes incrementen el precio por encima del índice de referencia, aunque sin suprimirla por completo. El objetivo es frenar la subida en los más de 300.000 contratos de alquiler que caducan este año y que afrontan incrementos superiores al 30 %.

Alicante, entre las ciudades donde más cuesta pagar el alquiler

Un 'palo' que solo afecta al pequeño propietario

Esta nueva vuelta de tuerca ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. La experta considera que el Gobierno ha cambiado de postura por las críticas de sus socios parlamentarios de izquierdas (Sumar, Podemos, ERC o Bildu) a la bonificación. "En vez de dar una zanahoria, pues lo que quieren es dar un palo", ha señalado.

Esto solo afecta a los pequeños propietarios, porque los grandes tenedores no tributan por IRPF"

Sin embargo, Gómez ha advertido de que la medida tiene un fallo de base fundamental. "Esto solo afecta a los pequeños propietarios, porque al final los grandes tenedores no no tributan por IRPF, son sociedades", ha explicado. En su opinión, castigar fiscalmente a los arrendadores particulares que declaran sus rentas puede ser contraproducente y provocar que "salgan menos casas al alquiler", agravando el problema de la oferta, una de las principales causas de la huida de pisos del mercado del alquiler.

Críticas de los socios y una ley ineficaz

La aprobación de la medida se antoja complicada, ya que ni siquiera los socios del Ejecutivo parecen apoyarla. Sumar, parte del Gobierno de coalición, no se ha mostrado a favor y su líder, Yolanda Díaz, sigue insistiendo en que la mejor solución sería topar directamente los precios del alquiler. Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en las bondades de una ley de vivienda que no termina de funcionar.

La competencia por un piso en Alicante crece un 12% en solo un año

La ministra Isabel Rodríguez ha defendido la normativa actual afirmando que "la gente tiene que saber que en este país hay una ley que permite congelar el alquiler". No obstante, los expertos señalan que esta ley, que apenas aplica Cataluña, no está funcionando. Aunque ha podido rebajar algunos precios, también ha provocado la retirada de miles de viviendas del mercado, lo que limita el acceso a la mayoría de inquilinos. Ante esta situación, el Gobierno sigue buscando fórmulas para que los propietarios no pierdan dinero y puedan reclamar rentas impagadas.

El principal problema económico de España

La crisis de la vivienda se ha consolidado como el principal problema económico de España. Según los últimos datos, por un inmueble tipo de 90 metros cuadrados se pagaba 884 euros en 2021, mientras que a principios de 2024 la cifra roza los 1.300 euros mensuales. Comunidades como Madrid, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana lideran un incremento que parece no tener fin y que ya consume casi el 70 % de la renta familiar media en España.

Hay algunos pisos más baratos, pero la mayoría no puede acceder a ellos porque no hay"

Yolanda Gómez ha concluido que, paradójicamente, "es mucho más rentable en este momento comprar una vivienda, y mira que están caras". Según un informe reciente, el pago de una hipoteca consume en torno a un 26 % de la renta, frente a porcentajes que alcanzan hasta el 50 % en el caso del alquiler. Sobre la ley estatal, la experta ha insistido en que "allí donde se aplica no lo está solucionando ni muchísimo menos", ya que se traduce en una menor oferta. "Hay algunos pisos más baratos, pero resulta que la mayoría no pueden acceder a ellos porque no hay", ha sentenciado, creando una situación en la que, según otros análisis, los propietarios prefieren cobrar menos alquiler a cambio de bonificaciones.