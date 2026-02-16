Marc Vidal, inversor: "Lo vamos a incumplir; el rearme europeo implicará cientos de miles de millones adicionales que vienen de recortes e impuestos"

La reciente Conferencia de Seguridad de Múnich ha concluido con un mensaje unánime por parte de los líderes europeos: el continente debe rearmarse y dejar de depender de Washington. Sin embargo, este consenso choca con la realidad de que no se ha puesto ningún plan fiscal sobre la mesa. Así lo ha analizado Marc Vidal en su sección la 'Salida de Emergencia' del programa 'Herrera en COPE' de Carlos Herrera, donde ha señalado que el verdadero problema no es el diagnóstico, sino la factura.

La factura del rearme europeo

El canciller alemán, Friederich Mert, advirtió durante la conferencia que "la libertad del continente ya no está garantizada". A pesar de estas declaraciones, no hay un camino definido para alcanzar el objetivo de destinar el 5 % del PIB a seguridad nacional para 2035, un compromiso que la mayoría de países no cumple, sin llegar de momento ni al 2 %. Alcanzar esta meta, según Vidal, implicará "cientos de miles de millones adicionales cada año".

La cuestión sobre el origen de estos fondos sigue en el aire. Las opciones que se barajan, según el análisis de Vidal, pasan por "recortes en gasto social", la emisión de "deuda conjunta", una medida que Alemania rechaza por el momento, o, como es habitual, un aumento de los impuestos. Mientras tanto, competidores estratégicos como Rusia ya destinan cerca del 8 % de su economía a la guerra y China incrementa su presupuesto militar de forma constante.

Críticas a la "superioridad moral" de Bruselas

Marc Vidal ha criticado también la "superioridad moral que a veces se destila en Bruselas". Ha puesto como ejemplo las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kalas, quien llegó a afirmar que "Europa no necesita a nadie que la salve". Vidal ha calificado esta idea como una "tontería importante", argumentando que ignora los problemas estructurales de la defensa europea.

DPA vía Europa Press Kaja Kallas

El analista ha detallado estas deficiencias, que incluyen "27 ejércitos nacionales duplicando funciones", la compra de "armamento incompatible entre sí" y la competición por contratos militares en lugar de la cooperación. Esta fragmentación debilita la capacidad de defensa conjunta del continente europeo.

Las soluciones propuestas por Vidal

Para superar estos desafíos, la solución, según Marc Vidal, pasa por tres ejes fundamentales. En primer lugar, "consolidar la industria de defensa europea de una vez". En segundo lugar, si no queda más remedio, "emitir deuda común destinada exclusivamente a capacidades militares compartidas".

Finalmente, ha propuesto "establecer calendarios que sean vinculantes", que incluyan incluso "sanciones para quien no las cumpla". Vidal se ha mostrado escéptico sobre el cumplimiento general, aludiendo a que siempre hay países dispuestos a incumplir, una observación que Carlos Herrera remató mencionando que "hay un presidente que hace gala de algo así como que, mira, lo del 5 por 100 hoy no, mañana".