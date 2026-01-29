Soledad conoce la cara y la cruz de ser autónomo: "Ahora trabajo por cuenta ajena, tuvimos que dejar el bar, pero no nos podemos quejar, a mi marido no le falta trabajo, aunque bastante limitados"

España continúa perdiendo trabajadores autónomos a diario, especialmente en sectores como el transporte, la industria o la hostelería. La asfixia en trámites e impuestos obliga a muchos a bajar la persiana. Esta es la realidad que ha analizado el programa 'La Linterna' de COPE, donde Expósito y la directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, han puesto voz a esta crisis a través de la historia de Soledad.

El testimonio de Soledad

Soledad y su marido ejemplifican esta difícil situación. Ambos eran autónomos, él en el sector de la pintura y ella en la hostelería, pero la suerte no ha sido la misma para los dos. "Coincidimos los 2 como autónomos, con lo cual aquello suponía un gran desembolso", ha relatado en antena. La subida de costes la obligó a tomar una drástica decisión: "Ahora trabajo por cuenta ajena, tuvimos que dejar el bar".

Ahora trabajo por cuenta ajena, tuvimos que dejar el bar"

A pesar del cierre de su negocio, la situación familiar se mantiene estable, aunque con dificultades. "Actualmente, no nos podemos quejar, pues a mi marido no le falta trabajo, pero bastante limitados, pues la vida ha subido mucho", ha confesado Soledad, reflejando el impacto de la inflación en los hogares.

Alamy Stock Photo Los restaurantes han tenido que cerrar sus puertas

Una "masacre" para el pequeño comercio

Los datos confirman la sangría en el sector. En 2025, más de 13.500 pequeños comercios bajaron la persiana definitivamente, una cifra que Pilar García de la Granja no ha dudado en calificar como "una masacre". Aunque se ha alcanzado un récord de 3,4 millones de empleados por cuenta propia, estos apenas representan el 16% del total de trabajadores, el porcentaje más bajo registrado. Esta situación lleva a muchos a preguntarse si compensa el primer año como autónomo y qué ayudas existen.

Es una masacre"

Durante el análisis en 'La Linterna', se ha señalado que los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) fueron un "maquillaje espectacular". Según García de la Granja, la situación real de los autónomos es crítica: "Están crujidos a impuestos, crujidos a burocracia y sufren una persecución extraordinaria". Esta presión fiscal hace que se pregunten por el nuevo control de Hacienda sobre herramientas como Bizum.

Alamy Stock Photo Tiendas cerradas

El alquiler, otro frente abierto

A la crisis de los autónomos se suma la tensión en el mercado del alquiler. Según el último barómetro de Alquiler Seguro, en 2025 se perdieron más de 33.000 pisos de alquiler, con Barcelona sufriendo una tercera parte de esta caída. La demanda es desbordante, con una media de 135 personas compitiendo por cada vivienda, lo que complica el panorama para familias preocupadas por gastos y la actualidad de las pensiones.