El sector en el que se debe aumentar la oferta de empleo para conseguir subir los sueldos en España: a la baja desde los años 2000

Los salarios reales en España sólo han crecido un 2,76% en 30 años, un dato preocupante que analiza Marc Vidal este miércoles en la 'Salida de Emergencia', su sección diaria en 'Herrera en COPE'.

"Parece una broma, pero no lo es", comienza apuntando el analista económico, antes de desgranar los datos.

"En los últimos 30 años los salarios reales, es decir, la capacidad adquisitiva de esas nóminas, apenas ha mejorado. De 1994 a 2024, han subido 11 veces por debajo del crecimiento medio de la OCDE.

Pero lo más irónico es que mientras algunos se vanaglorian de las subidas del salario mínimo, lo hacen sin contar que el promedio real del conjunto de esos salarios apenas se ha movido. Y este estancamiento salarial tiene una causa tan vieja como ignorada: la productividad.

Desde mediados de los 90, España ha sido incapaz de hacer más con lo mismo. O peor, hace menos con lo mismo. ¿Por qué? Porque el empleo se ha desplazado hacia sectores de baja productividad, especialmente servicios. La industria ha encogido, y con ella el músculo innovador y competitivo del país", explica Vidal.

la clave está en la productividad

En este punto, el experto se fija en la productividad como la llave maestra para subir salarios: "Se sabe que si el 40% de las empresas españolas menos eficientes lograsen mejorar su productividad hasta la mediana de su sector, la productividad total del país subiría casi un 4,9%. Es decir, hay margen para lograrlo.

El problema es ahora que mismo estamos en un círculo vicioso del que es muy difícil escapar. La baja productividad genera salarios estancados, salarios estancados provocan un menor incentivo para invertir o mejorar y esa falta de incentivos desemboca de nuevo en baja productividad.

Para romper ese bucle se precisa industria. Algo de lo que nadie se está ocupando tampoco. Vivimos una silenciosa desindustrialización que da miedo. Desde el año 2000, la aportación de la industria manufacturera a nuestra economía pasó del 18% del PIB a solo el 11.

Ese es el motivo y origen de todo. Toca reindustrializar este país para no sentirnos como ese hámster que no para de correr en el interior de una rueda y que, por mucho que corra, no avanza un milímetro".