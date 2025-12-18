Proponen un nuevo modelo para pagar las pensiones del futuro: "Son pagos de 10 euros mensuales con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026"

El Gobierno alemán ha aprobado una medida pionera para fomentar el ahorro para la jubilación desde la infancia, una propuesta que ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de la cadena COPE. En el espacio Clases de Economía, el periodista Ángel Expósito y el experto económico Iván Alonso han desgranado este nuevo modelo, que busca tanto concienciar sobre la necesidad de ahorrar como intentar asegurar el futuro del sistema de pensiones.

Una hucha para la jubilación desde la cuna

La propuesta, bautizada como ‘pensión de inicio temprano’, forma parte de un paquete más amplio de reforma del sistema de pensiones en Alemania. La idea consiste en realizar pagos de 10 euros mensuales a los niños nacidos en 2020, una medida que, de ser aprobada por el Congreso, se aplicaría con efecto retroactivo. "Son pagos de 10 euros mensuales con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026", explicó Alonso. Este sistema de ahorro a largo plazo, similar a los planes de pensiones individuales, está diseñado para generar mayores oportunidades de rentabilidad.

Son pagos de 10 euros mensuales con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026" Iván Alonso Periodista económico

El plan prevé que a partir del año 2029 se incluyan grupos de edad adicionales que no se habían considerado hasta entonces. El objetivo final es la creación de un depósito de previsión que permita a los futuros pensionistas contar con un capital garantizado, una cuestión que en España también se aborda con nuevas fórmulas como las recientes aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aunque el modelo alemán se enfoca en la capitalización individual desde el nacimiento.

Alamy Stock Photo Mano de mamá sosteniendo los pies de un bebé recién nacido con la piel descamada

El absentismo laboral, un problema "insostenible"

Otro de los grandes problemas económicos analizados en el espacio ha sido el fuerte incremento del absentismo laboral en España. El Círculo de Empresarios ha calificado la situación de “insostenible” en un reciente informe, asegurando que ha alcanzado “dimensiones económicas, sociales y éticas muy preocupantes”. Según sus datos, más de un millón de personas faltan a trabajar a diario en el país, lo que supone un coste que roza el 5,4% del PIB, equivalente a 81.000 millones de euros anuales.

La vivienda, a debate entre Bruselas y España

La crisis de la vivienda también ha ocupado parte del debate, con un enfoque en las diferencias entre las soluciones propuestas por Bruselas y las del Gobierno español. La Comisión Europea ha presentado un plan que pasa por aumentar la oferta, construir más y regular los alquileres, pero sin topar los precios como defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por su parte, el presidente celebra que Bruselas tome medidas y defiende la necesidad de aplicar impuestos a las casas vacías y limitar los alquileres turísticos, unas ideas que el Banco de España admite que se llevan estudiando meses.

EFE La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (d)

Desde los sindicatos, las posturas son más radicales. Unai Sordo, de Comisiones Obreras, se ha mostrado muy crítico con la idea de que aumentar la oferta sea la única solución. Para el líder sindical, es clave movilizar vivienda vacía y construir VPO en régimen de alquiler: "¿no es verdad que por construir más vivienda vayan a bajar los precios? Decir esto en España es un disparate". Mientras, el mercado hipotecario sigue batiendo récords, con el sistema de la Seguridad Social afrontando sus propias complejidades.

Decir esto en España es un disparate" Unai Sordo Comisiones Obreras

Finalmente, la actualidad económica más pegada al bolsillo de los ciudadanos ha recordado que esta será la cesta de la compra de Navidad más cara de la historia. Según la OCU, productos como los percebes se han encarecido un 30% en las últimas dos semanas, mientras que otros como la pularda (+15%), el pavo (+5%) o la lubina (+12%) también registran subidas notables, tensionando la economía de las familias en plenas fiestas.