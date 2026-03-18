Juanma Castaño avisa de cara al Mundial 2030 sobre el poder de Marruecos en el fútbol: "Cada día coge más fuerza... y compartimos Mundial"

La polémica surgida con la selección de Marruecos, cuyo rival, Senegal, amagó con retirarse de la final de la última Copa África, para luego volver, ha generado un intenso debate en el programa 'El Partidazo de COPE'. Mientras algunos periodistas han calificado la situación de "vergüenza" y "horror", otros han puesto el foco en la necesaria intervención de la FIFA para evitar que este tipo de situaciones se normalicen en el futuro.

En la tertulia se ha expuesto que la FIFA advirtió a la Confederación Africana de que tomaría medidas si no había una "sanción ejemplar". El objetivo es claro: "No podemos normalizar que un equipo se retire de un campo porque haya un error arbitral". La opinión generalizada es que, aunque la actitud de Senegal fue "horrible", sentar el precedente de abandonar un partido por una decisión arbitral sería perjudicial para el fútbol, ya que "el error arbitral, por desgracia, forma parte del juego".

La advertencia de Castaño sobre el Mundial 2030

Juanma Castaño, director del programa, ha ido un paso más allá y ha puesto sobre la mesa una reflexión que afecta directamente a España y a la organización del Mundial 2030. El comunicador ha expresado una preocupación que debe ser tenida en cuenta: "Hay una cosa que nos debe preocupar. Marruecos cada día coge más fuerza en el fútbol, y compartimos mundial con ellos".

Castaño ha desarrollado su argumento utilizando una metáfora muy visual sobre la relación entre ambos países en la candidatura. Según ha explicado, cuando España empezó a organizar el mundial, "pensó que era el hermano fuerte, el hermano mayor", pero el tiempo ha colocado a Marruecos en una posición de poder que puede disputarle a España sedes importantes, como la final de la Copa del Mundo.

Para el periodista, aunque Marruecos es un "aliado" y no un "enemigo", esta nueva realidad es innegable. La federación marroquí ha ganado peso e influencia en los estamentos del fútbol y peleará por sus intereses en la organización de un mundial donde España ya no es, indiscutiblemente, la parte más fuerte de la candidatura.