"Llega un momento en el que el banco no te da la hipoteca, no tienes ahorros suficientes y el precio de la vivienda sigue subiendo, vamos a esperar a ver si es una tendencia"

El mercado de la vivienda da nuevas señales de agotamiento. La compraventa de viviendas se ha desplomado un 11,4% en enero, hasta quedar por debajo de las 50.000 operaciones, según los últimos datos de la Estadística Notarial. Se trata del mayor descenso interanual desde junio de 2023 y el cuarto mes consecutivo de caídas, unos datos que, sin embargo, contrastan con un precio del metro cuadrado que subió un 9% en el mismo periodo hasta superar los 2.000 euros. Este posible enfriamiento del sector ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, en las Clases de Economía con la experta y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

La economista ha reaccionado con cautela a la cifra, señalando que "vamos a esperar a ver si es una tendencia". Aunque ha reconocido que "de momento ha sido un mes", ha puesto el foco en la clave del asunto: la capacidad de compra de los ciudadanos frente a la incesante subida de precios.

La demanda no puede más

Para García de la Granja, el problema de fondo es que "ya no hay capacidad de compra en según qué zonas para la gente que tiene necesidad de comprar". Pese a que la demanda sigue disparada, la experta ha explicado en el espacio dirigido por Expósito que "llega un momento en el que el banco no te da la hipoteca, no tienes los ahorros suficientes, aunque el precio siga subiendo".

Llega un momento en el que el banco no te da la hipoteca, no tienes los ahorros suficientes"

EFE/Jennifer Gómez Carteles de alquiler en un piso en una imagen de archivo.

Por ello, ha insistido en que habrá que observar la evolución en los próximos meses para confirmar si el mercado inmobiliario finalmente "ha tocado techo". Según su análisis, solo si esta tendencia a la baja en las ventas se mantiene, "podríamos entender que ha tocado techo y que igual empieza a bajar en algunas zonas".

Podríamos entender que ha tocado techo y que igual empieza a bajar en algunas zonas"

Un mercado a dos velocidades

La caída de enero (-11,4%) se suma a los descensos registrados en los últimos meses de 2023, marcando una clara desaceleración. Por tipo de vivienda, la compraventa de pisos ha disminuido un 12,6% interanual (37.405 unidades), mientras que la de viviendas unifamiliares se ha reducido un 7,8% (12.280 unidades).

De forma paralela, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda han caído un 6,8% interanual, hasta las 26.450 operaciones, lo que supone el primer descenso en 21 meses. Sin embargo, la cuantía promedio de estos préstamos ha ascendido un 13%, hasta los 186.857 euros, un fenómeno impulsado por el alza de precios y por el hecho de que hay bancos que están concediendo hipotecas por encima del 80% del valor de tasación.

EFE Una antigua sucursal bancaria de la capital alavesa, Vitoria

Precios en máximos históricos

La principal causa de este retroceso en las operaciones es que los precios no dan tregua. El metro cuadrado en los pisos ha experimentado un ascenso del 10,6% con respecto a enero del año anterior, alcanzando los 2.382 euros. Por su parte, el precio de las viviendas tipo unifamiliar ha promediado los 1.539 €/m², registrando un aumento del 7% interanual y superando por primera vez el máximo histórico de julio de 2007.

Actualmente, el porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se ha situado en el 53,2%. En estas operaciones, la cuantía del préstamo ha supuesto de media el 72,3% del precio de la vivienda.