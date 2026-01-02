Kiko (25): "Decidí buscar un piso de alquiler en Madrid con mi pareja, estuvimos cuatro meses buscando porque no nos dejaban ni con ayuda de los padres"

El problema de la vivienda en España, que afecta a miles de ciudadanos y que parece tomar un rumbo cada vez más complejo, ha sido el tema central en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE. Carlos Moreno 'El Pulpo' y Bea Calderón han analizado una situación que para muchos, como Kiko, un joven periodista de 25 años, se ha convertido en una misión de alto riesgo. Su testimonio es demoledor: decidió buscar un piso con su pareja para trabajar en Madrid y tardaron cuatro meses en encontrarlo por las trabas constantes de los propietarios, incluso contando con el respaldo económico de sus padres.

La situación financiera de Kiko ilustra perfectamente el drama. Con un sueldo de 1.300 euros, se enfrenta a un alquiler de 1.000 euros por un piso de apenas 40 metros cuadrados. "Si no repartirse a bases con mi pareja, sería imposible permitirme un alquiler yo solo", confiesa. A pesar de contar con dos nóminas, llegar a fin de mes es complicado, y reconoce que sin la ayuda de sus padres, que a veces tampoco era aceptada como aval, le "habría sido imposible independizarse".

Precios desorbitados por pisos minúsculos

El caso de Kiko no es una excepción. Bea Calderón expuso en el programa un ejemplo flagrante que se ha vuelto común en las grandes ciudades: un "apartamento" de 12 metros cuadrados, con la cocina incorporada al salón, por 600 euros al mes. Esta "dura realidad", como la describió 'El Pulpo', evidencia un mercado inmobiliario donde la oferta de calidad escasea y los precios no dejan de crecer.

Foto de archivo de un piso en alquiler

Leandro Escobar, experto en vivienda de la Universidad de Comillas, confirma la gravedad de la situación. Según Escobar, tanto el precio de compra como el del alquiler han aumentado "muchísimo más que la capacidad de ingreso que tienen en conjunto los españoles". Sus palabras son contundentes: "estamos ante un problema muy serio, muy profundo y que requiere de realmente cambios estructurales".

La causa principal es una demanda de vivienda que supera con creces la oferta disponible, especialmente en grandes focos como Madrid y Barcelona. A esto se suman los altos tipos de interés de las hipotecas, que alejan la opción de compra para muchos. De hecho, las previsiones apuntan a que el alquiler será la opción preferida para el 40% de los españoles, una tendencia que, sin un aumento de la oferta, seguirá tensionando los precios y haciendo que la idea de que comprar una casa para vivir se transforme en un pasivo cobre más sentido.

La intervención del Gobierno y la nueva Ley de Vivienda

Ante este escenario, una de las soluciones planteadas es la intervención del Gobierno. Sin embargo, el propio Banco de España ya alertó de que un control de precios podría reducir la oferta y mermar la seguridad jurídica. José María García Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas, comparte esta visión y apela a la lógica del mercado.

García Gutiérrez lo explica de forma sencilla: "las leyes del mercado, la ley de oferta y la demanda es una cosa muy básica". Advierte que si no se introduce más oferta, se producirá un "efecto rebote", ya que los propietarios, desincentivados por leyes que no les ofrecen garantías, retirarán sus viviendas del mercado del alquiler.

Si tú no metes más oferta en el mercado, entonces vas a tener un efecto rebote"

Sobre la nueva Ley del Derecho a la Vivienda, que obliga a una reserva del 40% para vivienda de protección oficial en obra nueva, el abogado se muestra escéptico y pregunta: "¿dónde está la vivienda de protección oficial? [...] ¿Por qué no se aplica?". Mientras tanto, para paliar la situación, el Gobierno ha planteado una nueva ayuda al alquiler con opción a compra que podría estar disponible en 2026.

El drama de la vivienda social y otras alternativas

Otro de los datos alarmantes expuestos por el Banco de España es el déficit de vivienda social. En España, solo el 1% del parque de viviendas se destina a alquiler social, frente a la media del 7% de la Unión Europea. Para equipararse, el país necesitaría sumar un millón de viviendas a las 300.000 actuales, lo que requeriría una inversión muy importante.

Compartir piso ya no es una opción, es una obligación para muchos

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, añade una perspectiva histórica. Si las viviendas de protección social construidas desde los años 60 no se hubieran descalificado, "ahora tendríamos un parque de 6 millones de viviendas que podrían hacer un poco de colchón". Según sus cálculos, la diferencia entre el parque de vivienda social actual y la media europea equivale al 1,3 millones de familias que hoy sufren un estrés financiero por el alquiler.

Montalvo insiste en la importancia de los datos para evaluar las políticas, huyendo de perspectivas ideológicas. "Yo necesito datos para saber si las cosas funcionan o no funcionan", afirma, mostrándose a favor de un registro de alquileres temporales para tener una imagen clara de la situación.

Necesitamos datos para saber si las cosas funcionan o no funcionan"

Mientras las soluciones estructurales no llegan, surgen alternativas como el alquiler de habitaciones, cuyo precio medio ya alcanza los 400 euros mensuales y sigue subiendo. Esta opción se vuelve más necesaria en un futuro donde se prevé que será más caro llenar la nevera y pagar las facturas, añadiendo más presión a la economía familiar.

El problema también tiene una cara B: la de los propietarios. María, dueña de un apartamento en Santander, relata que, aunque la experiencia general es buena, ha tenido que lidiar con inquilinos que dejan los pisos "muy sucios". Para ella, como para muchos otros, alquilar sus propiedades no es un gran negocio, sino una manera de conseguir "un sueldito al mes" que complemente su economía.

En definitiva, la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas para los españoles. La combinación de una demanda disparada, una oferta insuficiente y unos precios inasumibles ha convertido el acceso a un hogar en una "misión casi imposible". La situación reclama un cambio urgente y estructural para evitar que la crisis habitacional derive en un problema social y económico todavía más grave.