Pagas la hipoteca pero tu casa no es tuya: Un experto recuerda los tres pasos olvidados para liberarla por completo

Llegar al día en que se abona la última cuota de la hipoteca es un momento de celebración para miles de familias. Sin embargo, muchos propietarios desconocen que este hito no significa el final del proceso para que su vivienda quede completamente libre de cargas. El abogado Manuel Requena en tik tok ha arrojado luz sobre una realidad que puede generar sorpresas en el futuro, especialmente si se planea vender la propiedad: "Mucha gente piensa que cuando termino de pagar la hipoteca ya es libre, pero siento decirte que esto no es exactamente así".

Los tres pasos para cancelar la hipoteca

Para desvincular legalmente la vivienda del préstamo hipotecario, es necesario realizar una serie de trámites que las entidades bancarias no siempre explican de forma proactiva. El primer paso, según detalla el experto, es solicitar al banco el certificado de deuda cero. Este documento es fundamental, ya que acredita que el préstamo ha sido completamente saldado, y la entidad financiera está obligada a emitirlo de manera gratuita.





Una vez obtenido el certificado, el segundo paso es acudir a un notario para formalizar la escritura de cancelación de hipoteca. Este trámite notarial sí implica un coste para el propietario. Posteriormente, y como tercer y último paso, dicha escritura debe inscribirse en el Registro de la Propiedad correspondiente. Este registro es el que elimina definitivamente la carga hipotecaria que pesaba sobre la vivienda, y también conlleva el pago de las tasas correspondientes.

Si algún día quieres vender tu casa, te vas a llevar una sorpresa" Manuel Requena Abogado

Completar este proceso es crucial. Mientras no se inscriba la cancelación en el registro, la hipoteca sigue figurando como una carga sobre la vivienda, aunque la deuda esté pagada. Esto puede acarrear complicaciones importantes, tal y como advierte Requena: "Si algún día quieres vender tu casa, te vas a llevar una sorpresa". Un comprador potencial se encontraría con que la propiedad, a efectos legales, todavía no está libre de cargas, lo que podría retrasar o incluso frustrar la operación de venta.

¿Por qué el banco no informa de esto?

La pregunta que muchos se hacen es por qué los bancos no guían a sus clientes en este proceso final. El abogado Manuel Requena señala que la razón suele ser económica. Las entidades financieras a menudo ofrecen encargarse de toda la gestión por una tarifa que puede ascender a "varios cientos de euros", un servicio que muchos clientes aceptan por comodidad o desconocimiento.

Cuando digo gestión me refiero a llevar la escritura del notario al registro" Manuel Requena Abogado

Sin embargo, el letrado aclara en qué consiste realmente este servicio ofrecido por la banca. "Cuando digo gestión, me refiero a llevar la escritura del notario al registro", explica. Se trata, por tanto, de una tarea de intermediación que el propio ciudadano puede realizar sin mayor dificultad, evitando así pagar un sobrecoste considerable por un trámite puramente administrativo que no requiere de la intervención del banco.

Un ahorro que puedes gestionar tú mismo

En resumen, aunque finalizar el pago de una hipoteca es un gran alivio financiero, la liberación completa de la vivienda exige una acción directa por parte del propietario. Realizar personalmente los trámites de notaría y registro no solo garantiza que la propiedad quede libre de cargas de forma oficial, sino que también permite ahorrar cientos de euros en gastos de gestión que, como se ha demostrado, son perfectamente prescindibles. Estar informado es la mejor herramienta para tomar el control y culminar el proceso de ser, ahora sí, propietario de pleno derecho.