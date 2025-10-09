Juan lleva dos años sin cobrar el alquiler de sus inquiokupas y el registro de okupas servirá para casos como el suyo: "Previene impagos de inquilino"

Juan es uno de los miles de propietarios afectados por los inquiokupas. Lleva dos años sin cobrar el alquiler de su vivienda, tal y como ha explicado en el programa 'Herrera en COPE'. "Empezaron pagando mal y tarde, acabaron por dejar de hacerlo", lamenta. El contrato está a nombre de la mujer, que vive en el piso con su pareja y una hija menor, y no se ha podido ejecutar el desahucio por su presunta vulnerabilidad.

Un registro para evitar los impagos

Para situaciones como esta, en la que ya existe una sentencia firme, serviría el registro de okupas que se plantea a nivel europeo. Así lo ha explicado la periodista Victoria Ballesteros, detallando una herramienta con la que se busca dar una solución a miles de afectados, como le ocurrió a Jesús, que alquiló dos pisos en Badajoz y terminó siendo víctima de una ocupación.

Cartel de protesta por los okupas

El abogado Julio Naveira ha confirmado en los micrófonos de COPE la utilidad de esta medida, ya que "previene impagos de inquilino". Según el letrado, este registro "nos viene bien para poder prevenir futuras ocupaciones o futuros impagos de inquilinos". Naveira aclara que solo sería efectivo si la deuda queda registrada, puesto que "si tú le perdonas la deuda, obviamente, no ha habido impago".

España, un país laxo con la ocupación

El miedo a los inquiokupas y okupas ha provocado que solo tres de cada diez propietarios de segundas viviendas se animen a alquilarlas. La situación de desprotección es tal que muchos desisten, a diferencia de lo que ocurre en otros países. De hecho, la abogada Violeta García ya explicó en su día en COPE que la policía no puede actuar con la misma celeridad si se trata de una segunda residencia.

Alamy Stock Photo Una persona con una ganzúa intentando abrir una puerta

Nuestra legislación es mucho más laxa que la del resto de Europa, sobre todo en los casos de okupas de "la patada en la puerta", que a veces tardan meses o incluso años en dejar la vivienda. Un drama que se ha vivido recientemente en Murcia, donde han logrado echar a más de 100 okupas de un pueblo.