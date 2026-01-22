Juan Carlos Asencio, experto inmobiliario: "Se dice que la vivienda es la mejor inversión de una persona en su vida, yo soy más partidario de la compraventa"

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de ciudadanos, especialmente para los jóvenes. Este es el tema que ha abordado el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, donde su presentador, Carlos Moreno 'El Pulpo', ha conversado con Juan Carlos Asencio, profesor de la Universidad Europea de Valencia y experto en el mercado inmobiliario.

Para ilustrar la situación, el programa ha compartido testimonios como el de Marta, de 28 años, quien sigue viviendo con sus padres porque "comprar una casa está fuera de mi alcance y alquilar se lleva casi un 70% de mi salario". Una situación similar a la de Irene, de la misma edad, que solo encuentra "casas pequeñas y en malas condiciones" a precios desorbitados.

Un 'Tour de Francia' emocional

Asencio describe el proceso de búsqueda de vivienda como "un Tour de Francia", un camino "bastante duro" que provoca un desgaste emocional importante. Según el experto, la escasez de oferta y los precios desorbitados obligan a los compradores a descartar continuamente sus expectativas, enfrentándose a una realidad frustrante.

Europa Press Un cartel de se alquila en una vivienda en España

Esta situación hace que quien busca comprar una casa se sienta "desbordado desde el primer momento e incluso hasta vulnerable". Asencio ha explicado en COPE que se trata de una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. "Es una decisión que te va a marcar muchísimos años de tu vida", ha afirmado.

El laberinto de la burocracia

A la dificultad de encontrar una vivienda adecuada se suma la complejidad de los trámites. "Hay muchos pequeños eslabones que están unidos por un lado, pero por otro lado son independientes, y eso crea una complejidad importante y un nivel de estrés", ha señalado Asencio, refiriéndose a la interacción con vendedores, agencias inmobiliarias, bancos y notarías.

El profesor ha destacado que un buen agente inmobiliario "puede hacer un camino mucho más llevadero", acompañando al comprador en cada paso. Aun así, insiste en que una explicación más sencilla por parte de bancos y notarios reduciría el miedo y la sensación de incertidumbre en un proceso con normativas complejas como las que afectan a los pisos en alquiler y su registro.

Europa Press Piso en alquiler

¿Burbuja inmobiliaria a la vista?

Ante la pregunta de si estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, Asencio es claro: en su opinión, no. "Yo viví con intensidad la época 2005-2008", ha recordado, explicando que entonces se concedían 800.000 visados de obra al año, frente a los 100.000 actuales. "El problema de hoy en día es que no se está construyendo vivienda", ha sentenciado.

Otra diferencia clave es la financiación bancaria. Mientras que en la crisis anterior los bancos financiaban más del 100% de la compra, "a día de hoy piden entre un 10 y un 25 por 100 de aportación de capital", lo que supone una barrera de entrada. No obstante, el experto considera que los precios han llegado a un punto insostenible para el nivel de renta de las familias y cree que "en algún momento debe de haber algún ajuste de precios".

Pero, si los precios son tan altos, ¿por qué todo se vende y alquila a una velocidad de vértigo? Asencio lo atribuye a la combinación de una demanda muy alta con una oferta muy escasa. Esto provoca que al mercado accedan principalmente dos perfiles: "cliente internacional que compra sin necesidad de hipoteca" o personas "que tienen un ahorro consolidado o una ayuda".

En este sentido, el papel de la familia es crucial, ya que "muchas veces son los padres los que ayudan a los hijos". Esta ayuda económica familiar se ha vuelto un factor determinante para que muchos jóvenes puedan acceder a una vivienda, un aspecto a tener en cuenta, sobre todo cuando Hacienda puede considerar estas situaciones como una donación.