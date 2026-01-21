Marta (28): "Sigo viviendo con mis padres, porque comprar una casa, está fuera de mi alcance, y alquilar se lleva la mayor parte de mi salario, casi un 70 por ciento"

El problema de la vivienda en España tiene el rostro de miles de jóvenes que, como Marta, de 28 años, ven imposible emanciparse. Su testimonio, recogido en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, es demoledor: 'Sigo viviendo con mis padres, porque comprar una casa está fuera de mi alcance, y alquilar se lleva la mayor parte de mi salario, casi un 70 por ciento'. Esta situación la obliga a descartar opciones que, además, a menudo se encuentran en malas condiciones o con humedades.

No es un caso aislado. Irene, también de 28 años, se enfrenta a un panorama similar en Segovia, donde, a pesar de llevar 'mucho tiempo trabajando y ahorrando', solo encuentra 'casas pequeñas y en malas condiciones'. La realidad del mercado es abrumadora: el precio medio de un piso de 70 metros se sitúa en 1.030 euros mensuales, ascendiendo a 1.600 euros en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, mientras un 25% de la población española ya vive de alquiler.

El 'tour de Francia' emocional de comprar un piso

Para analizar este fenómeno, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha entrevistado a Juan Carlos Asencio, profesor de la Universidad Europea de Valencia y experto en el mercado inmobiliario. Asencio describe el proceso de búsqueda como un 'tour de Francia' por el importante desgaste que supone. 'Comprar una casa es una de las decisiones más importantes en la vida', afirma, ya que se realiza de media 'una o dos veces'. Este hecho, sumado a la necesidad de acudir a la banca para ver si te conceden una hipoteca, donde te puedes quedar atrapado durante años, provoca que los compradores se sientan desbordados y vulnerables.

El precio está desorbitado por la escasez, hay muy poca oferta para la gran demanda que hay

La principal razón de esta situación, según el experto, es la falta de producto. 'El precio está desorbitado por la escasez, hay muy poca oferta para la gran demanda que hay', ha sentenciado Asencio. Esta realidad obliga a los compradores a 'ir descartando aspiraciones y expectativas', como la ubicación o el tamaño, hasta afrontar una realidad que a menudo implica mudarse a la periferia o a una vivienda más pequeña de lo deseado.

Europa Press Cartel de un piso en alquiler en Madrid

¿Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?

Pese al continuo ascenso de los precios, el profesor Asencio descarta que nos encontremos en un escenario de burbuja como el de 2008. El motivo es doble: por un lado, la enorme diferencia en la construcción. 'En el punto más álgido de la burbuja había 800.000 visados de obra al año, hoy apenas 100.000', explica. Por otro, las condiciones de financiación han cambiado radicalmente y ahora los bancos exigen aportar entre un 10% y un 25% de capital para conceder una hipoteca, lo que supone una 'importante barrera de entrada'.

No se está construyendo vivienda, y si no hay vivienda, pues hay escasez

Esta situación de escasez explica por qué los pisos se venden y alquilan a una velocidad de vértigo. 'Al final, no te quedas con lo que quieres, sino con lo que puedes', reflexiona el profesor. En el mercado del alquiler, la demanda es tan grande que los propietarios pueden permitirse hacer un 'casting' para elegir inquilino, una práctica que tensiona aún más los precios y que el gobierno busca regular con medidas como la eliminación de anuncios que no informen del precio del último contrato.

Entonces, ¿quién compra o alquila? Asencio apunta a tres perfiles principales: el cliente internacional que no necesita financiación, personas con un ahorro consolidado o, en gran medida, jóvenes que reciben 'ayuda económica de sus padres'. Mientras, la medida que afecta a los pisos de alquiler y el registro de la propiedad sigue generando debate. Aunque el experto descarta una burbuja, sí anticipa que 'en algún momento debe de haber algún ajuste de precios', porque el nivel de renta de las familias no podrá soportar estos precios de forma indefinida.