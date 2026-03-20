"Ya hay más de 600 gasolineras en toda España donde el diésel se vende a más de dos euros el litro y eso es un impacto muy importante para las familias"

La crisis energética derivada del conflicto en el Golfo Pérsico ha sido el tema central de análisis en el programa 'La Tarde' de COPE, donde la periodista Pilar García Muñiz y el economista José María Camarero han desgranado las consecuencias de una escalada que ha llevado el barril de petróleo a los 119 dólares. La situación se ha agravado después de que Israel bombardease el mayor yacimiento de gas del mundo y el régimen iraní respondiera atacando instalaciones gasísticas y petroleras de países vecinos como Arabia Saudí, Emiratos y Qatar.

Esta espiral bélica tiene un reflejo directo en el bolsillo de los ciudadanos. Según ha explicado el economista, el precio de los carburantes no ha dejado de subir desde el 1 de marzo, una situación que ha provocado que el diésel alcance ya un precio medio de 1,91 euros y la gasolina de 1,74. "Ya hay más de 600 gasolineras en toda España donde el diésel se vende a más de dos euros el litro y eso es un impacto muy importante para familias, por supuesto, pero también para muchas empresas y mucho pequeño negocio que depende del combustible", ha advertido Camarero. Las previsiones, además, no son optimistas, y algunos expertos ya vaticinan que el diésel podría llegar a los 2,5 euros si el conflicto persiste.

Una 'gotita' para 12 días de consumo

En un intento por frenar la crisis, el Gobierno de España ha autorizado la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. Sin embargo, esta cantidad, que a priori parece elevada, resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional a medio plazo. José María Camarero ha matizado que esta reserva "da para poco más de 12 días de consumo de toda la economía".

Es una gotita en medio de un océano enorme, como es el de esta crisis energética"

Alamy Stock Photo Bomba de petróleo en un día nublado y con mal tiempo, con una cerca de alambre

El experto ha insistido en que la medida tiene más un carácter simbólico que práctico, describiéndola como "una gotita en medio de un océano enorme, como es el de esta crisis energética", lanzada de forma coordinada por varios países para intentar calmar los mercados. Camarero ha recordado que, aunque España no reciba mucho petróleo del Golfo Pérsico, los precios son globales y el impacto es inevitable para todos.

Qué esperar del plan anticrisis del Gobierno

El Gobierno celebrará mañana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo paquete de medidas, aunque no se espera un plan "milmillonario" como el de 2022. Camarero ha adelantado que no habrá una bonificación generalizada de 20 céntimos para los carburantes, una medida cuyo impacto presupuestario fue muy elevado y sobre la que hay debate, ya que como se ha analizado, una vez que te acostumbras a subvencionar la gasolina, cuesta volver a bajar el precio quitando la ayuda.

Tampoco parece que se vaya a aprobar una rebaja general de impuestos a los combustibles, el regreso del "tope ibérico" para el gas o un nuevo cheque de 200 euros para las familias, una ayuda que en el pasado resultó un "bastante fracaso" por su complejidad burocrática. Ante esta situación, la OCU ha desvelado algunos consejos para encontrar gasolina más barata frente a la imparable subida de precios.

Las ayudas que sí se esperan serán "puntuales, muy perimetradas y contenidas". El Ejecutivo se centrará en sectores clave como el transporte, la agricultura o la ganadería para evitar los llamados "efectos de segunda ronda", es decir, que la subida de sus costes se traslade a la cesta de la compra. También se prevén rebajas en la factura de la luz y un impulso a las energías renovables como medida estructural a largo plazo.

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Las exportaciones españolas, en el aire

La crisis no solo afecta a los precios, sino también al comercio. España exporta a la zona del Golfo Pérsico productos como la alfalfa, clave para alimentar a los valiosos caballos y camellos de la región. José Miguel Ochoa, gerente de la patronal de exportadores Alfech, ha mostrado su preocupación por los envíos bloqueados: "Todos los envíos que tenemos camino de esa zona, pues no sabemos cómo va a acabar".

No sabemos dónde se van a poder descargar ni qué sucede con ellos"

El sector exporta unas 280.000 toneladas al año, un negocio muy importante para regiones como Navarra y Aragón. Ochoa ha expresado la incertidumbre que rodea a los miles de contenedores que deben atravesar el estrecho de Ormuz, ahora bloqueado. "No sabemos dónde se van a poder descargar ni qué sucede con ellos", ha sentenciado.

Más allá de la alfalfa, el bloqueo comercial amenaza a muchas pequeñas y medianas empresas españolas que exportan a la región medicamentos, material industrial, un tipo de cabra adaptada al clima local e incluso papel de fumar. Aunque las cifras de exportación no son tan relevantes como las de la UE, suponen el sustento de muchos negocios repartidos por el territorio.

El economista José María Camarero ha concluido que el conflicto está reconfigurando el comercio mundial. El cambio de las rutas marítimas y aéreas para evitar la zona de conflicto provoca que los trayectos sean más largos, lo que se traduce en "más tiempo de espera y más costes", una presión añadida que podría llevar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés en su próxima reunión.