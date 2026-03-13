Hacienda lo hace oficial: en esta Declaración de la Renta va a poner énfasis en los pagos digitales y en los neobancos, los que solo operan por internet

La Agencia Tributaria ha hecho público su plan de control tributario para este 2026, una hoja de ruta que detalla los sectores prioritarios en su lucha contra el fraude fiscal. Tal y como ha explicado el periodista económico Iván Alonso en el programa 'La Linterna' de COPE, Hacienda pondrá especial atención sobre las nuevas realidades económicas y digitales, en un año en el que el Gobierno ha cambiado las normas sobre la obligación de presentar la declaración del IRPF.

Los neobancos, en el punto de mira

Uno de los principales objetivos de la agencia son los neobancos, aquellas entidades financieras que operan exclusivamente por internet. La Agencia Tributaria va a poner especial énfasis en los pagos digitales, una medida que incluye un mayor control sobre los conocidos como "Bizums empresariales", una de las acciones estrella del nuevo plan y que ya ha entrado en vigor.

El foco se amplía a criptomonedas e 'influencers'

El plan de Hacienda no se detiene ahí, sino que también abarca la tributación del comercio electrónico y las criptomonedas, dos ámbitos que han experimentado un crecimiento exponencial. Mientras se intensifica la vigilancia, los contribuyentes deben conocer las deducciones disponibles, como la que permite recibir hasta 2.550 euros por convivir con un familiar mayor de 65 años.

Alamy Stock Photo Mujer inversionista que utiliza una aplicación de inversión en su teléfono móvil para comprar criptomonedas

Asimismo, Hacienda pone el foco en los influencers o creadores de contenido, junto con una mención especial a los pisos turísticos. En este último caso, se prestará mucha atención a la intermediación, ya que según fuentes de la propia Hacienda, "quieren garantizar que el régimen de comisiones se refleje en las declaraciones tributarias".

Alamy Stock Photo Alquiler de un piso

Este exhaustivo plan se completa con la vigilancia sobre compañías con cifras de negocio elevadas, demostrando una estrategia integral para combatir la evasión fiscal. Todo ello en un contexto en el que Hacienda ya ha fijado la cantidad salarial a partir de la cual es obligatorio presentar la Declaración de la Renta este 2026.