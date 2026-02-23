"Esto es la ley de la oferta y la demanda, el dueño del piso prefiere tener a alguien de confianza, que sabe que le va a pagar a seguir subiendo el alquiler"

El mercado del alquiler en España ha comenzado el año 2026 con lo que parece ser un ligero respiro tras una racha de máximos históricos. Esta aparente estabilización de los precios ha sido analizada en el programa 'La Linterna' con Expósito, durante el espacio 'Clases de Economía' junto a la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. Aunque los precios han bajado ligeramente, esto no significa que alquilar sea más barato, sino que se ha frenado la escalada.

Un techo en los precios

Según los datos del índice inmobiliario Fotocasa, el pico se alcanzó en junio de 2025, y actualmente el precio medio se sitúa un 0,8 % por debajo de ese récord. Como ha explicado la periodista Victoria Ballestero, el alquiler se encuentra en torno a los 14 euros por metro cuadrado, lo que se traduce en que un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media unos 1.100 euros al mes.

Alicante, entre las ciudades donde más cuesta pagar el alquiler

La portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado en COPE que esta situación "apunta una posible estabilización progresiva en los precios". Sin embargo, matiza el optimismo, ya que el motivo subyacente es que el mercado ha tocado techo por el lado de la demanda. De hecho, considera que esto "significa que ha llegado un momento en el que los inquilinos no pueden seguir haciendo frente a los precios tan altos del alquiler".

Descensos desiguales por territorios

Esta ligera bajada no es, sin embargo, uniforme en todo el territorio nacional. Según los datos presentados, el descenso se concentra en 11 comunidades autónomas, mientras que otras seis continúan registrando nuevos máximos históricos. Las caídas más notables se han producido en Cantabria, Navarra y Madrid, lo que contrasta con el crecimiento que todavía experimentan regiones como Andalucía, Aragón o Asturias, evidenciando las dificultades para acceder a una vivienda asequible, un problema que plantea debates sobre el alquiler social.

La ley de la oferta y la demanda

Para Pilar García de la Granja, "es una buena noticia que se estabilice el precio del alquiler libre", pero la razón de fondo responde a la pura lógica del mercado. Según la experta, "hay en muchas zonas en los que ya no puedes pagar más", lo que lleva a un cambio de estrategia por parte de los propietarios. Este fenómeno, que afecta especialmente a los pequeños propietarios, es un claro ejemplo de la ley de la oferta y la demanda.

En este contexto, la experta ha sentenciado que "el dueño del piso prefiere tener a alguien de confianza, que sabe que le va a pagar a seguir subiendo el alquiler, y vaya usted a saber". Esta decisión de los arrendadores, que buscan seguridad frente a una mayor rentabilidad, se ha convertido en un factor clave para la actual estabilización, en un marco donde también influyen las políticas fiscales como la reducción del IRPF para contratos anteriores a 2026.