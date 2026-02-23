Ismael Olmedo, experto en captación de microplásticos: "Todo eso acaba en las depuradoras urbanas; hay en los vehículos, en el dentífrico y en muchas de las cosas que usamos a diario"

Cada semana, una persona consume sin saberlo el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos: cinco gramos que se instalan en el organismo con consecuencias que pueden ser fatales. Así lo ha recordado la periodista Pilar García de la Granja en 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera, al abordar un problema que los científicos advierten que seguirá creciendo. Cada día, llegan al agua 14 millones de toneladas de microplásticos, y solo en 2024 se consumieron más de 500 millones de toneladas de plástico en el mundo. España es el cuarto país de Europa en consumo de plásticos y el segundo que más vierte al Mediterráneo.

La generación de estos contaminantes está integrada en acciones cotidianas.

Ismael Olmedo, experto en captación de microplásticos, ha explicado en COPE cómo los producimos sin darnos cuenta: "Cuando se lava la ropa, se generan muchos microplásticos, pero también se generan con los neumáticos [...] y luego cuando llueve, pues, eso acaba en las depuradoras urbanas". La contaminación, además, ya afecta a toda la cadena alimenticia: uno de cada tres peces capturados para el consumo contiene plástico, y también se han encontrado partículas en frutas, verduras y cereales.

Riesgos para la salud: de la inflamación a la invasión celular

El doctor Nicolás Olea, Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, ha detallado las consecuencias directas para la salud. Según el experto, los microplásticos de mayor tamaño no pueden entrar en las células y se quedan tapizando el intestino o el árbol respiratorio, donde producen principalmente inflamación.

Sin embargo, el verdadero peligro reside en los nanoplásticos, partículas mucho más pequeñas que sí tienen la capacidad de traspasar esa barrera. "Los nanoplásticos sí que pueden entrar al torrente circulatorio, y ya tenemos datos de plástico en el cerebro, en el hígado, en la leche materna, en las placentas, en el testículo, en el semen", ha alertado Olea.

El fracaso del modelo de reciclaje

En su intervención en Herrera en COPE, Nicolás Olea ha sido tajante al asegurar que el sistema de reciclaje en España "ha fracasado enormemente". Según el catedrático, solo se recicla entre un 30 y un 40% del plástico alimentario, y ha criticado el modelo de gestión actual. "No puedes dejar al lobo al cuidado de las ovejas, el mismo que genera el problema no puede gestionar su solución", ha sentenciado en referencia a las empresas envasadoras que controlan el sistema.

Olea ha denunciado que una familia puede acumular hasta dos kilos y medio de envases en una sola compra, y ha puesto como ejemplo el sinsentido de envasar "seis tomates insípidos en poliestireno, envueltos en film y dentro de una bolsa". Además, ha advertido que una botella de agua de litro y medio puede contener hasta 470.000 micro y nanoplásticos, defendiendo que "el agua buena y barata es la municipal, no la plastificada del supermercado".

El experto, por último, ha lamentado que la economía circular "hace aguas por los cuatro costados", mencionando desafíos como las toneladas de plástico en palas de aerogeneradores o la avalancha de residuos textiles.

La conclusión es clara: "Hemos metido a la sociedad del siglo XXI en un callejón sin salida con el plástico". La única solución, insiste, no está en promesas futuras de reciclaje, sino en reducir el consumo de forma drástica y recuperar sistemas como la venta a granel y la devolución de envases de vidrio, abandonada en España.