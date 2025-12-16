El tradicional discurso de Navidad de Florentino Pérez ante los medios de comunicación ha servido para escenificar un endurecimiento sin precedentes en la postura del Real Madrid respecto al caso Negreira. Durante la tertulia de 'El Partidazo de COPE', dirigida por Juanma Castaño, los colaboradores han analizado las palabras del presidente blanco, que dedicó más de la mitad de su intervención a cargar contra el estamento arbitral y la pasividad de las instituciones. Este cambio de tono ha sido el eje del debate, donde periodistas como Roberto Morales, presente en el acto, han transmitido la sensación que se vive dentro del club: "Hablando con Florentino en persona y gente del club, te da la sensación de que se están riendo de ellos con el caso Negreira, me parece bien que el Real Madrid lidere esta campaña".

Un discurso inusualmente duro

Miguel Ángel Díaz, periodista de COPE que cubrió el acto, ha destacado lo anómalo de la intervención presidencial. "Normalmente suele despacharlo en 3 o 4 minutos, y suele ser muy institucional", ha explicado, pero en esta ocasión ha sido diferente. Cerca de la mitad de sus más de ocho minutos de discurso los dedicó a "disparar evidentemente al sector arbitral" y a recordar el caso Negreira, que no dudó en calificar como "el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo".

Florentino Pérez ha cuestionado abiertamente la pasividad de los organismos rectores del fútbol español: "¿Cómo es posible que la Federación y la Liga, que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad?". Además, ha puesto en duda el propósito de los 8 millones de euros pagados por el FC Barcelona por unos informes que "ni siquiera se facilitaron a los entrenadores".

El debate: ¿por qué ahora?

Una de las claves del debate en 'El Partidazo de COPE' ha sido el momento elegido por el presidente para lanzar esta ofensiva. El propio Juanma Castaño ha señalado la contradicción con la postura anterior del club, recordando unas palabras de Pérez de hace justo un año en las que calificaba las polémicas arbitrales como "rifirrafes de los domingos de forofos" y abogaba por la colaboración con el Barça. Para muchos tertulianos, el abandono del FC Barcelona del proyecto de la Superliga es el detonante de este cambio de estrategia.

Dani Senabre ha incidido en esta idea, apuntando que "si tú cambias de discurso de tal manera en función solo de tus intereses, pierdes credibilidad". No obstante, Nacho Peña, también presente en el acto, ha defendido la actuación del club: "A mí no me vale el postureo, a mí no me vale ir de boquilla, pero luego no presentarte como acusación particular. [...] Donde había que ir, que era al juzgado, ahí ha estado el Real Madrid".

Europa Press El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta

La influencia en la competición

Alfredo Relaño ha ofrecido un análisis más profundo, afirmando que, aunque será difícil probar la compra de partidos, existen "indicios" de la influencia arbitral. Ha destacado la diferencia de títulos logrados por el Barça en España (22) y en Europa (10) durante esa época, en comparación con los del Real Madrid (10 en España y 15 en Europa). Según Relaño, la clave no estaría en sobornos directos, sino en las designaciones: "Basta con que te manden palomas en casa y halcones fuera para que insensiblemente te den 4 o 5 puntos o 6 a lo largo de la temporada".

En este sentido, se ha generado un debate sobre la actuación de LaLiga y la RFEF en el proceso judicial. Nacho Peña ha criticado que, durante la declaración de Joan Laporta, el abogado de LaLiga solo hiciera una pregunta, mientras que el del Real Madrid formuló doce. "Más preguntas no es siempre sinónimo de ser más incisivo", argumentaba un oyente en defensa de la estrategia de la patronal, pero la sensación en la tertulia era de una falta de contundencia por parte de los organismos. Desde el club blanco, según Peña, se confía más "en la seriedad de la FIFA" que en las instituciones nacionales para que finalmente "alguien pague por el caso Negreira".