Si compraste una vivienda antes de 2013, Hacienda permite hacer esta deducción en el IRPF: cambio de criterio

La Agencia Tributaria ha introducido un importante cambio de criterio que afecta a la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF. Esta modificación, que beneficia a quienes compraron su casa antes de 2013, permite ahora deducir las cantidades destinadas a la cancelación anticipada de la hipoteca. La noticia fue analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez.

Una deducción solo para hipotecas anteriores a 2013

Hasta ahora, la interpretación de Hacienda sostenía que la deducción por vivienda se aplicaba anualmente con ciertos límites, y al cancelar la hipoteca de forma anticipada, se perdía el derecho a seguir deduciendo. Sin embargo, una reciente sentencia judicial ha cambiado este paradigma. Como explicó Gómez en el programa conducido por Ángel Expósito, "cuando la cancelas se acabó, ¿no? Ahora ha habido una sentencia que te permite que también ese dinero que has cancelado anticipadamente puedas deducirlo".

EDUARDO PARRA Firma de hipoteca

Este cambio normativo supone "una buena noticia para quien pueda acogerse a ello", tal y como señaló la experta económica. La clave reside en que los contribuyentes que liquidaron su préstamo hipotecario antes de tiempo ahora tienen la posibilidad de recuperar parte de lo pagado a través de la declaración de la Renta, ya que, según Gómez, "también puedes deducirte eso que has anticipado".

La puerta a miles de devoluciones

Es fundamental recordar que la deducción por compra de vivienda habitual fue eliminada para las adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2013. Por lo tanto, esta medida solo impacta a aquellos que firmaron su hipoteca antes de esa fecha. Este cambio de criterio abre la puerta a que miles de contribuyentes soliciten devoluciones, convirtiéndose en una gran noticia de Hacienda para los hipotecados que cumplan los requisitos.

La deducción permite desgravar el 15% de las cantidades aportadas anualmente para la compra de la vivienda, con una base máxima de 9.040 euros. Con la nueva interpretación, el importe de la cancelación anticipada podrá sumarse a esa base, lo que supone una ventaja fiscal considerable. Por ello, es crucial que los contribuyentes revisen cada gasto que se pueden deducir para ahorrar en la declaración de la Renta de cara a la próxima campaña.

Durante la conversación en 'La Linterna', también se mencionó otro asunto de actualidad fiscal: la congelación de las devoluciones a los mutualistas. Según se informó, la Agencia Tributaria habría paralizado el 90% de estas devoluciones debido a que las solicitudes desbordaron las estimaciones de coste, un tema que, aunque distinto, refleja la complejidad del panorama fiscal actual.