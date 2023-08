La vuelta de Christopher Cross al sur, un paseo por cuatro décadas de éxitos

Esther Gómez

El concierto con el que el cantautor de San Antonio (Texas, Estados Unidos) Christopher Cross ha regresado a Starlite después de diez años -y el único que dará esta temporada en España- no ha defraudado y para deleite del público ha repasado sus cuatro décadas de éxitos musicales.

Este veterano y curtido artista estadounidense, que el pasado 3 de mayo cumplió 72 años, ha recalado en Marbella con su gira 40 aniversario tras recorrer Estados Unidos y Japón y durante su actuación ha dejado claro que se encuentra en plena forma.

Pasados unos minutos de las 22:00 horas se iluminaba el escenario y sonaban los primeros acordes de Minstrel Gigolo, un tema del álbum homónimo con el que Cross debutó en 1979 y con el que logró el premio Grammy al Álbum del Año, a la Mejor Canción, al Mejor Artista Novel, a la Mejor Grabación y al Mejor Arreglo Instrumental con Acompañamiento.

El de San Antonio ha interpretado una veintena de sus canciones de siempre, de aquel exitoso primer disco, Sailing, Ride Like the Wind y Never be the Same, que ocuparon los primeros puestos de las listas de éxitos musicales de principios de los 80.

Se le notaba cómodo en el escenario y ha compartido confidencias con el respetable al que ha confesado que estaba encantado de regresar a Starlite, donde actuó por primera vez cuando el festival apenas estaba comenzando.

Luego, en un guiño a lo español, ha cantado una versión en castellano de Open Up My Window (Abro mi Ventana), de su tercer álbum de estudio Window (1994).

Christopher Cross, con un traje de chaqueta gris y su característica gorra, prácticamente no se ha movido del pequeño cubículo virtual en el que se había instalado junto a sus guitarras desde que salió al escenario.

Uno de los momentos más esperados del concierto ha llegado con la interpretación de Arthur's Theme (Best That You Can Do), una pieza incluida en la banda sonora de la película Arthur", protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli, y que le permitió llevarse a casa el Óscar a la Mejor Canción en 1981.

Su pulida interpretación de la que es, sin duda, una de sus composiciones más conocidas ha arrancado los aplausos entusiastas de un auditorio que, si bien no estaba tan lleno como en otras ocasiones, se ha hecho notar y ha sabido darle calor.

No han sido los únicos aplausos que ha cosechado el galardonado Cross, que ha interpretado también All Right, Walking in Avalon y No Time for Talk.

El tema elegido para poner el broche de oro a un concierto que los presentes no olvidarán, Think of Laura, de su segundo disco de estudio Another Page (1983) y también muy popular en los años 80.

Entre el público, algunas de las caras que este domingo asistirán a la decimocuarta edición de la gala benéfica en la que hunde sus raíces el festival marbellí y en la que se recaudarán fondos para los proyectos de la fundación de Antonio Banderas Lágrimas y Favores y la del propio Grupo Starlite.

Entre ellas, el humorista Carlos Latre, que ejercerá como maestro de ceremonias, y la cantante Rosana, que se encuentra entre los galardonados en esta nueva edición por su labor filantrópica, compromiso social e implicación en diferentes proyectos humanitarios.

También ha asistido la exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que está pasando unos días de vacaciones en la Costa del Sol junto a su familia y que hace tan sólo unos días acudía al espectáculo de Sara Baras.

Maroto ha coincidido en la zona de palcos con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a quien se ha visto en pie en varias ocasiones aplaudiendo y tarareando alguno de los temas del galardonado cantautor estadounidense. EFE

