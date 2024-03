Una catalana revela la palabra del español que supo que decía mal cuando salió de Cataluña: “Nos confundimos"

Lara Cros, una usuaria catalana de TikTok con más de 170.000 seguidores, confesaba en un vídeo en su perfil la palabra del español que se había dado cuenta que decía mal en el momento en el que salió de Cataluña para vivir fuera de la región. Actualmente la joven reside en Madrid, donde también se ha percatado que los madrileños hay expresiones que dice incorrectamente.

Y es que más del 95% de los habitantes de la comunidad autónoma aseguran que entienden perfectamente la lengua, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña. Una de las lenguas cooficiales más estables con el paso de los años. De hecho, ya a principios de los años 2000 el porcentaje de hablantes estaba a la misma altura y el número es de más de 5 millones, un 11% de la población total del país. No obstante, ¿hablan perfectamente el castellano esos mismos catalanes? Lara Cros no lo tiene tan claro.









La palabra del español que una catalana descubre que dice mal



Así, en un vídeo que que ya acumula decenas de miles de visualizaciones, la tiktoker se pregunta por aquellas palabras que “te das cuenta que dices mal en español cuando te juntas con otra gente de otras comunidades o provincias”. Se refiere así a aquellas que dices mal o que no se suele decir. El ejemplo más claro lo ponía con una hipotética conversación con los amigos: “Oye, estoy tomando algo con unos amigos, ¿te apuntas?” En tanto, ella respondería “Vale, ya vengo”.

“Ya sé que está mal. Soy catalana, vivo en Madrid y me he dado cuenta de todos estos errores una vez ya he estado aquí. Pero para mí decir “ya vengo” tiene sentido”, se explicaba la joven tiktoker. Otro ejemplo es el de la expresión “chino chano”. “Ay, ¿por qué no nos vamos esta tarde a dar un paseo chino chano por el centro?” “Esta es muy fuerte, es un trauma muy grande que tengo, porque pensaba que lo decía toda España”, explica Lara en el vídeo. Añade además que de esta palabra poco común en España se dio cuenta viviendo con otros españoles en Londres. Y es que 'chino chano' significa 'tranquilamente paseando' o 'pasear de tranquis'.









Otro ejemplo es hablar de “la calor”: “la calor que hace aquí no es normal, eh”, ponía como ejemplo. Recuerda la joven tiktoker que, en catalán, es femenino y “nos confundimos”. “Y, como esto, pasa con otras palabras”. No obstante, no ha querido terminar el vídeo sin dejar un dardo a los madrileños: “También te digo que lo del leísmo y el laísmo lo tengo perfecto. Cada vez que escucho por Madrid “la gusto” o “te le doy” muere un hada”.





La palabra que usa un catalán cuando se enfada



No obstante, no siempre hay sinergia entre las diferentes lenguas catalanas y española, sino que cada región tiene sus expresiones para mostrar alegría, amor o, también, enfado. Y los catalanes no están exentos de tener su propia expresión para hacer saber a alguien que la situación se está tensionando hasta niveles peligrosos. Y es que los ciudadanos de Cataluña suelen decir “me cago en deu”, que vendría a significar “me cago en diez”. Pero no es la única palabra que se emplea, si no también tienen un término para cada tipo de persona que les ha sacado de sus casillas.









Por ejemplo, para aquellos a los que se les considera unos “cortarrollos”, los que siempre aguan las fiestas, se les suele llamar unos “aixafaguitarres”. O también, para aquellos a los que se les quiere llamar “pobres” de manera despectiva, se les denomina en Cataluña unos “pelacanyes”. Incluso para los inútiles, aquellos que no son capaces de realizar ninguna tarea correctamente, se les puede llamar unos “carallots” o, si tiene una implicación de que esa persona no es la más lista del lugar, es un “sòmine” o “pocatraça”.