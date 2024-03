Esta es la palabra que usa un catalán cuando se enfada y que no entienden en el resto de España

Desde comienzos del siglo XXI, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ya recogían que el catalán era la lengua cooficial de España que más porcentaje de habitantes de la región domina el idioma, muy por delante del gallego, el valenciano o el vasco. Según datos más recientes del Instituto de Estadística de Cataluña un 95% de los catalanes entiende la lengua de la región, casi el 90% lo sabe hablar y el 89% lo sabe leer.

Los lugares en los que más se habla el idioma de Cataluña: en el trabajo y en el colegio. Eso sí, en total el Diccionari general de la llengua catalana registra un total de 88.500 palabras, menos que el euskera, que cuenta con muchos menos hablantes. Un idioma que, al igual que el español, que también es lengua romance, proviene del latín. Así, entre el castellano y el catalán comparten expresiones que se entrecruzan entre las dos lenguas, usando en ocasiones los españoles palabras que no saben que tienen como procedencia la región del noreste del país.









Uno de los ejemplos es 'añorar', la variante catalana de 'nostalgia' y 'morriña'. En latín podemos encontrar el término 'ignorare' que se traduce como “no saber dónde está algo o alguien”. Ya sabemos que en español se tradujo tal cual, pero en catalán terminó derivando en 'enyorar', añadiendo el matiz de que esa pérdida implicaba un sentimiento de pena.





La palabra que usan los catalanes cuando se enfadan



No obstante, no siempre hay sinergia entre las diferentes lenguas, sino que cada región tiene sus expresiones para mostrar alegría, amor o, también, enfado. Y los catalanes no están exentos de tener su propia expresión para hacer saber a alguien que la situación se está tensionando hasta niveles peligrosos. Y es que los ciudadanos de Cataluña suelen decir “me cago en deu”, que vendría a significar “me cago en diez”. Pero no es la única palabra que se emplea, si no también tienen un término para cada tipo de persona que les ha sacado de sus casillas.









Por ejemplo, para aquellos a los que se les considera unos “cortarrollos”, los que siempre aguan las fiestas, se les suele llamar unos “aixafaguitarres”. O también, para aquellos a los que se les quiere llamar “pobres” de manera despectiva, se les denomina en Cataluña unos “pelacanyes”. Incluso para los inútiles, aquellos que no son capaces de realizar ninguna tarea correctamente, se les puede llamar unos “carallots” o, si tiene una implicación de que esa persona no es la más lista del lugar, es un “sòmine” o “pocatraça”.





El país fuera de España donde se habla catalán y no es ni Andorra ni Francia



Como hemos mencionado antes, el catalán es la lengua cooficial más hablada de España, pero también se domina fuera del país. Un caso similar a los vascos en Argentina ocurre con los catalanes. En el siglo XIV un grupo de ciudadanos del noreste de la península emigró hasta la isla de Cerdeña, en Italia. Concretamente a la localidad de Alguer, donde en la actualidad hay unos 45.000 habitantes, de los cuales algo más de un 20% domina el idioma, según datos de la Generalitat. Y es que la isla italiana no era ajena a la influencia española.









Ya en el siglo XIII el territorio pasó a formar parte de la Corona de Aragón, estableciendo los primeros vínculos con Cataluña. De hecho, hay una peculiaridad de la ciudad italiana: y es que fue el punto donde fue detenido el ex presidente de la Generalitat, actualmente pieza clave de la mayoría de negociaciones del Congreso de los Diputados: Carles Puigdemont. De hecho, muchos catalanes consideran Alguer como parte de los famosos Països Catalans. Incluso en los últimos años ha recibido financiación del gobierno autonómico catalán.