Temporada Alta aumentará las producciones y tendrá su cartel “de más peso internacional”

Girona, 31 ago (EFE) - El festival teatral Temporada Alta ha presentado este jueves su programa, que aumentará las producciones y que destaca por "el cartel internacional de más peso de los últimos años", ha informado este jueves la organización.

La programación, que arrancará el 30 de septiembre, se alargará hasta el 10 de diciembre y ofrecerá 99 espectáculos, con cerca de 40 estrenos y 20 montajes internacionales.

En total, serán cerca de 160 representaciones con más de 60.000 entradas a la venta, disponibles a partir del 7 de septiembre.

Entre las propuestas internacionales, destacan nombres como el de la compañía Complicité, que actuará por primera vez en el Temporada Alta y lo hará con el estreno de "Drive your plow over the bones of the dead", un thriller ecologista basado en la novela de la premio Nobel polaca Olga Tokarczuk.

El director de la compañía, el inglés Simon McBurney, es uno de los grandes directores del teatro europeo.

Thomas Ostermeier es otro director puntero que visitará el festival con "Qui a tué mon père". Ostermeier, que según la organización ha renovado la forma de representar el repertorio clásico y contemporáneo en los últimos años, presentará esta obra del francés Éduard Louis, basada en la relación con su padre, y el autor del texto se interpretará a sí mismo en escena.

El festival también contará con la participación de Milo Rau, probablemente el director suizo contemporáneo más prestigioso en Europa, que presentará "Familie", un espectáculo sin concesiones que trata el caso real de una familia belga que después de pasar un fin de semana en una casa de campo decidieron poner fin a sus vidas.

Fruto de una coproducción internacional en colaboración con el Festival de Montemor, en Portugal, el Temporada Alta acogerá el estreno absoluto del nuevo proyecto de Angélica Liddell: "Vudú (3318) Blixen", una obra que promete un viaje poético entre el horror y la belleza de la vida.

El ciclo Connexió Iberoamèrica, impulsado por el festival desde 2013, contará con cuatro espectáculos, entre los cuales figura el estreno de "Euforia y desazón", del director argentino Sergio Boris; mientras Gabriel Calderón, con "Ana contra la muerte"; Mariano Pensotti, con "La obra", y Mariana Otero, con "Love me", volverán al Temporada Alta y será la primera vez que estas tres obras se podrán ver en Cataluña.

También estarán presentes en el festival artistas internacionales como Peeping Tom, Cristiana Morganti, Jokübas Brazys, Patrice Chéreau o la compañía Rosas, dirigida por Anne Teresa de Keersmaeker.

Además de la internacionalización, otro de los ejes del festival es el apoyo a la dramaturgia y a la creación catalanas, no en vano se representarán 65 espectáculos catalanes con textos de autores como Joan Yago, Carme Marfà, Sergi Belbel o Jordi Galcerán.

En el apartado musical del festival, Albert Pla estrenará "RumbaGENARIOS" y Antònia Font ofrecerá el último concierto de su gira de regreso.

La producción y coproducción es también un eje para el Temporada Alta y en esta edición el festival ha participado en 25 producciones, entre ellas "CasaresCamus: una història damor", dirigida por Mario Gas e interpretada por Rosa Renom y Jordi Boixaderas.

El festival también ha colaborado con el Mercat de les Flors y Teatros del Canal, el Teatre Lliure, la Sala Beckett, el Festival Escena Poblenou y el Festival Clàssics para algunas de las coproducciones.

La Setmana de Programadors Internacionals será, un año más, un espacio de exhibición y descubrimiento de propuestas de creación contemporánea y se podrán ver ocho espectáculos de artistas como Rodrigo García y Marina Otero, La Veronal, Nao Albet y Marcel Borràs o Cabosanroque.

Con la intención de acercar el público joven a la programación del festival, el proyecto Artèria presentará siete espectáculos y un paquete para poder ver cuatro de ellos con un precio total de 40 euros.

Además, como novedad, este año se ha programado un ciclo de 'stand-up comedy' en el Centre Cultural La Mercè cada jueves, con Marc Sarrats, Judit Martín, Oye Polo y los monologuistas de El Soterrani.

Además, el festival impulsa junto a la Fundació La Ciutat Invisible, y con el apoyo de la Fundació Banc de Sabadell, el proyecto educativo A Tempo, una propuesta que incluye 11 espectáculos en las aulas y el Torneo de dramaturgia para institutos de Girona y Salt. EFE

