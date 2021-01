Sorpresa al descubrir el aspecto de Kristen Stewart como Lady Di en ‘Spencer’

Ya está aquí la primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di en 'Spencer', el nuevo largometraje del cineasta chileno Pablo Larraín, con el que vuelve a revisitar a un personaje femenino célebre tras haberlo hecho con Jacqueline Kennedy en 'Jackie'. Su estreno se espera para otoño de este año.

La fotografía principal de 'Spencer' ha comenzado y el rodaje se llevará a cabo entre el Reino Unido y Alemania. El guion corre a cargo de Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', guionista de 'Promesas del este' y 'Locke' y candidato al Oscar por 'Negocios ocultos'.

'Spencer' narrará las Navidades que pasó la princesa en Sandringham, Norfolk, con la Familia Real británica a inicios de los 90. Fue en esas fiestas cuando Lady Di decidió disolver su matrimonio con el príncipe Carlos de Inglaterra.

