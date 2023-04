Prime Video supera a Netflix ya en usuarios con acceso en España

Prime Video supera por primera vez a Netflix en número de usuarios con acceso en España desde mayo de 2019, cuando se puso en marcha el Barómetro OTT de la consultora de la industria audiovisual GECA, que ha dado a conocer este jueves su oleada número 16.

La plataforma Netflix desciende respecto a la oleada anterior 6,1 puntos de cuota de mercado tras su anuncio de no permitir el uso compartido de cuentas. De hecho, la respuesta "no permite compartir cuentas con otras personas" se sitúa como el principal motivo de baja entre quienes afirman haber abandonado la plataforma en el último año.

La cuota de mercado de Netflix actualmente es de un 66 %, mientras que la de Primer Video es de 67,3 % tras haber descendido también en la última oleada casi un punto (0,9).

Ya en tercer lugar de las plataformas SVOD (vídeo bajo demanda con suscripción) se sitúa Disney+, que es la que más crece respecto a la oleada anterior y bate récord histórico con 34,7 % de cuota de mercado, 1,2 puntos más.

Un buen arranque ha tenido SkyShowtime (con un 4,5 %), que con un mes de vida se posiciona con una cifra similar a Apple TV+.

Mientras, RTVE Play se posiciona como el servicio VOD (video bajo demanda) gratuito de un canal más utilizado en el televisor. Prácticamente empata con la versión gratuita de Atresplayer y con Pluto TV (este último crece 2,4 puntos).

"La chica de nieve" se sitúa como el estreno absoluto más visto en lo que respecta a la audiencia del total plataformas con un 14 % de cuota. Un 21,2 % de los usuarios con acceso a Netflix han visto la serie protagonizada por Milena Smit.

Sin embargo, si atendemos al estreno absoluto más visto solo teniendo en cuenta los usuarios con acceso a una plataforma concreta, el mérito recae en "The Last Of Us".

Esta ficción ha sido consumida por el 37,5 % de los usuarios que cuentan con HBO Max (lo que equivale a un 11,7 % respecto al total plataformas).