Por qué "Roma", la peli del año, solo se puede ver en cinco cines

La polémica está abierta en el mundo del cine desde hace ya unos años. ¿Son las películas de Netflix cine? A Pedro Almodóvar, por ejemplo, le parecía hace un año y medio que un festival como Cannes no debía premiar a una cinta que no se hubiera estrenado en salas comerciales. Quizás el genial director manchego ha cambiado de opinión con el tiempo, pero lo cierto es que la aparición de las plataformas de vídeo bajo de demanda cambian para siempre la industria del cine.

Hasta ahora, había una ley no escrita pero que todo el mundo tenía clara en el sector: han de pasar unos cuatro meses desde el estreno de una película en salas hasta su exhibición en televisión. Un código que Cinesa, una de las principales exhibidoras de España, explicaba así en una nota de prensa: "Desde Cinesa siempre hemos dado la bienvenida a nuevos socios... que lanzan sus películas dentro de las pautas establecidas de la exclusividad teatral inicial. Pero si la estrategia de un distribuidor no coincide con la nuestra y no se ajusta a la ventana de exclusividad teatral, no reproducimos su película".

Este choque de intereses ha llevado a que 'Roma', la película de Alfonso Cuarón que muchos consideran la mejor del año (ganadora del Festival de Venecia), solo se haya estrenado en cinco cines de toda España: los dos Verdi de Madrid, los dos Verdi de Barcelona, y el Albéniz de Málaga. Una pérdida para el espectador que disfruta del cine en las salas, porque sin duda, la cinta mexicana, con una fotografía en blanco y negro espectacular, está pensada para ser disfrutada en la pantalla grande.

La posición de los cines que se han negado a exhibir la película es lógica y comprensible, porque, a priori, que una película se pueda ver en el sofá de casa puede hacer que muchos prefieran ahorrarse la entrada de cine y, sobre todo, porque habría sido un peligroso precedente de cara a un futuro en el que cada vez más películas serán producidas por Netflix, Amazon o HBO. Por otro lado, también es normal que Netflix, que ha sido la que ha financiado el filme, quiera sacar el máximo rendimiento a la cinta en su propia plataforma.

Es difícil predecir cuál será la evolución de esta lucha entre plataformas y salas. Si vamos hacia un futuro en el que la frontera entre televisión y cine es cada vez más difusa. En cualquier caso, vean 'Roma', está muy bien.