Melanie C visitará Madrid y Barcelona en primavera de 2021 en su gira europea

La cantante y antiguo miembro del grupo Spice Girls Melanie C visitará en 2021 Madrid, el 28 de abril en La Riviera, y Barcelona, el 1 de mayo en la Sala Apolo, en el marco de la gira europea de su octavo álbum.

Además de España, la cantante visitará Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido, ha informado la agencia La Trinchera en un comunicado este martes.

El nuevo trabajo de Melanie C saldrá a la luz el 2 de octubre e incluirá 10 canciones más tras el adelanto 'In And Out Of Love', que cuenta con un videoclip rodado en el Alexandra Palace de Londres.