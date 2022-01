María Galiana, en TRECE: "Lo paso bien haciendo el papel de Herminia, pero no me apasiona"

La veterana actriz española, María Galiana, ha repasado su carrera en el programa de TRECE 'Código Samboal'. Galiana ha comentado algunos de los proyectos en los que ahora mismo está trabajando, entre ellos la serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó'.

Echando la vista atrás, Galiana ha mostrado su sorpresa por la popularidad que su voz ha conseguido a lo largo de su carrera: "Nunca pensé que por mi voz fuese a ser tan conocida, porque me reconocen en sitios inverosímiles".

También ha mostrado la importancia de la televisión en el mundo de los actores: "Hoy en día la fama la da la televisión. Hay actrices maravillosas que están haciendo teatro, e incluso cine, y no son conocidas".

Además, ha repasado cómo han sido los últimos meses delante de las cámaras y encima de los escenarios: "Estoy grabando la serie, empezamos en septiembre y acabaremos en marzo. Estoy haciendo teatro. El pasado marzo estrenamos en Madrid y después empezamos a hacer 'bolos' con mucha dificultad porque todavía teníamos restricciones de aforo. El teatro lleno no lo hemos visto hasta hace poco".

"El éxito en el teatro depende, depende de que tengas contacto con una buena empresa o productora. En España no habrá más de cinco. También depende mucho de tu comportamiento. Si mantienes equilibrio la continuidad está más o menos asegurada y te pueden llamar para otras obras", ha subrayado la actriz.

También ha dado las claves para mantener el éxito después de tantos años: "Influyen muchas cosas. Hay actores y actrices que no son muy inteligentes, y eso es muy importante. En un momento determinado puede tener un éxito tremendo y piensa que es un boom impresionante y se olvida de otras cosas. Miguel Rellán decía que siempre quería ser el perfecto secundario porque es más seguro. Lo importante no es triunfar, lo importante no es dejar de trabajar".

En cuanto a la serie 'Cuéntame', Galiana ha explicado cómo llegó a la serie: "Era una docente vocacional. Yo lo de 'Cuéntame' no lo busqué y no hice ni el casting. Había hecho cositas y estaba dispuesta a que si me llamaban iba. A raíz de la película 'Solas', el responsable de producción de 'Cuéntame' se fijó en mí. Me llamaron directamente porque tenían ya a Imanol y Ana. Después buscaron a los hijos".

En relación con el papel de Herminia, la actriz ha justificado que tiene muchas diferencias con ella, y que el papel podría tener, a veces, algunos giros de guion: "Yo nunca fui una abuela emigrada de un pueblo a la ciudad. Nunca fui una abuela iletrada porque era licenciada en Filología. Eso no tenía nada que ver, porque la sabiduría innata y natural es extraordinaria. La mejor filosofía te la da la gente del campo y los pueblos. Me gustaría que Herminia fuese más cómica en algún momento. Lo paso bien haciendo el papel, pero no me apasiona. No te voy a mentir".