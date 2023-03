"Los buenos modales" loa a las mujeres que "se echan la familia a la espalda"

Marta Díaz de Lope ha estrenado hoy en el 26 Festival de Málaga su segunda película, "Los buenos modales", una refrescante y divertida comedia que homenajea a la familia, pero sobre todo, ha dicho la directora malagueña en una entrevista con EFE, "a todas esas mujeres que se echan la familia a la espalda".

"Habla de una generación de mujeres que han dedicado su vida a cuidar, a mimar y a mantener la familia y que cuando ya los hijos forman sus propias unidades familiares se quedan relegadas a un segundo plano, y a una soledad que es lo que más me atraía mostrar", señala Díaz de Lope.

La realizadora, que ganó el Premio del Público aquí en Málaga con su ópera prima, "Mi querida cofradía" (2018), cuenta a EFE que "Los buenos modales" salió de una idea anterior a aquella de sus ganas de "hablar de una familia rota pero no como siempre de los conflictos que la llevan a la ruptura, sino todo lo contrario: llegar cuando la familia ya está rota y ver qué posibilidades tiene de reencuentro".

Con un encajadísimo reparto encabezado por Elena Irureta (Rosario), Carmen Flores Sandoval (Milagros), Gloria Muñoz (Manuela), y Pepa Aniorte (Trini) -estas dos últimas, rescatadas del elenco de "Mi querida cofradía"-, lo primero que inventó la malagueña "fueron los personajes de Trini y Milagros, dos hadas madrinas que, sin darse cuenta hacen que estas mujeres que hace años que no se hablan se reencuentren".

"Me gustaba indagar sobre el punto en el que se enconan los problemas de las familias, hasta dónde llegan, y cuáles son las consecuencias de esa incomunicación, de esos conflictos pasados que se mantienen en el tiempo y que, a veces, crean tal confusión que ya no tiene vuelta atrás".

Eso es lo que les pasa a los hijos de Manuela y Rosario, Roberto (Ricard Farré) y Mónica (Inma Cuesta), que no saben exactamente qué les ha pasado a sus madres, que no podían vivir la una sin la otra, y ahora no pueden ni verse.

Pasan los años y los nietos de estas dos mujeres, que se han conocido gracias a sus cuidadoras, Trini y Milagros, coinciden en un cumpleaños. Cuando las abuelas lo descubren se monta un auténtico drama de difícil arreglo, que Díaz de Lope va dosificando con maestría y mucho sentido del humor.

La directora, que ya confió en una mujer de 70 años el papel protagonista de su ópera prima asegura que "le encanta" trabajar con mujeres mayores que ella de las que "aprende constantemente".

"Tengo muy presente a mi familia cuando me pongo a escribir", aunque en este caso, dice, inventó a dos fuerzas de la naturaleza (Irureta y Muñoz) que "están muy solas pero no se resignan a su soledad".

"No son víctimas -insiste-, sino que luchan por mantenerse activas cada una a su manera, Manuela, más anclada al pasado mirando sus fotos y Rosario, más de empujar hacia adelante, de cocinar compulsivamente y mostrar el amor de una manera que no es con palabras".

La película, que concurre en el Festival en la sección Málaga Premier fuera de concurso se estrenará el 28 de abril en los cines españoles de la mano de Warner Bros. Picture España.