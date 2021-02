"Me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre…", la frase que odiaba Patinkin y que le catapultó a la fama

14 de febrero; día del amor, de los enamorados, de Cupido… Fecha señalada para muchos en el calendario y un día, sobre todo este año que cae en domingo, que se presta a ver, o a volver a ver, esas películas de amor que nos encandilaron, nos hicieron soñar, viajar y nos dejaron suspirando.

Amores imposibles, en tiempos de guerra, historias de princesas, cotidianas… todas tienen como denominador común el amor. Desvelamos algunas curiosidades de estas películas inolvidables que podríamos ver una y mil veces.

Casablanca (1942)

Un líder de la resistencia francesa (Victor Laszlo, Paul Henreid) llega a Casablanca, ciudad africana perteneciente a la Francia no ocupada. Viene en busca de un salvoconducto que le llevé a América. Le acompaña su esposa Ilsa Lund (Ingrid Bergman). Por azar del destino visita un local llamado "Rick's Café Americain", en busca de un contacto de la resistencia. El local es propiedad de Rick Blaine (Humphrey Bogart), antiguo novio de Ilsa, que ahora se ha convertido en la señora Laszl. El film cuenta la búsqueda del salvoconducto, al tiempo que Rick e Ilsa vuelven a enamorarse.

-Ganadora de 3 Oscar.

-Los actores no supieron hasta el último día de filmación cómo terminaba la película. Se cuenta que Bergman, preguntaba al director de qué hombre tenía que enamorarse, si de Bogart o de Paul Henreid.

-Bergman era 5 centímetros más alta que Humprey Bogart, algo que no agradaba al actor, por lo que en muchas escenas de la película, Bogart tuvo que subirse a algo, utilizar alzas o sentarse sobre cojines en las escenas que están sentados.

-Esta película ocupa el tercer puesto en la lista de las 100 que todo el mundo debería ver, según el American Film Insitute, solo superada por 'Ciudadano Kane' y 'El padrino'.

-La famosa frase "Creo que esto es el comienzo de una gran amistad", se incorporó una vez finalizada la grabación. Otras frases de esta cinta que han pasado a la historia:"Tócala Sam, toca 'El tiempo pasará'", "Siempre tendremos París" o "El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos".

- ‘ As Time Goes By’ no se convirtió en un verdadero éxito hasta que Casablanca lo resucitó, convirtiéndose en la segunda canción más popular de la historia del cine, según el American Film Institute (el primer puesto es para Over the Rainbow)

Vacaciones en Roma (1953)

Durante una visita a Roma, Ana, la joven princesa de un pequeño país centroeuropeo, trata de eludir el protocolo, escapándose para visitar la ciudad de incógnito. Así conoce a Joe, un periodista americano que busca una exclusiva y finge desconocer la identidad de la princesa. La pareja vivirá situaciones inolvidables recorriendo la ciudad.

Fotograma de la pelicula Vacaciones en Roma. Cordon Press

-Originalmente, William Wyler le ofreció el papel del periodista Joe Bradley a Cary Grant. El actor rechazó el papel, ya que según cuentan se veía demasiado viejo para despertar el interés amoroso de una joven Audrey Hepburn, que contaba con 24 años. Finalmente el papel fue para Gregory Peck, que bromeó diciendo que siempre le ofrecían papeles que anteriormente había rechazado Cary Grant

-El papel femenino que encarnara Audrey Hepburn, en un primer momento estaba pensado para Elizabeth Taylor.

-Al acabar el rodaje, Gregory Peck le dijo a los productores que aunque Audrey Hepburn no era una estrella, debían poner su nombre delante del suyo, porque estaba seguro de que ganaría el Oscar.Peck no se equivocó, ya que la cinta se llevó tres estatuillas, entre ellas la de mejor actriz.

-Paramount quería filmar la cinta en Hollywood, pero Wyler se negó, insistiendo en que tenía que ser rodada en Italia

-En la recepción final que la princesa hace a los periodistas se presentan uno del ABC de Madrid y otro de La Vanguardia de Barcelona.

La princesa prometida (1987)

Después de buscar fortuna durante años, Westley (Cary Elwes) retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella Buttercup (Robin Wright Penn), a la que había jurado amor eterno. Para recuperarla tendrá que enfrentarse a Vizzini (Wallace Shawn) y sus acompañantes. Este será el menor de los problemas de Westley, ya que el peor de sus obstáculos es el príncipe Humperdinck (Chris Sarandon) que pretende desposar a la desdichada Buttercup, pese a que ella no lo ama, ya que sigue enamorada de Westley.

Cary Elwes y Robin Wright en 'La Princesa Prometida'. CORDON PRESS

-La novela estuvo a punto de llevarse a la pantalla en los años 70 y para el papel del gigante Fezzik se pensó en un desconocido por aquel entonces a Arnold Schwarzenegger.Cuando realmente se rodó, el austríaco era demasiado famoso y caro.

-Los grandes roedores del Pantano de Fuego eran dos actores disfrazados de rata; uno hacía muy bien los movimientos lentos y otro los rápidos.

-El casting para la protagonista femenina fue muy complicado ya que unas 500 actrices aspiraron al papel de Buttercup, entre ellas Courtney Cox, Meg Ryan, Uma Thurman o Whoopie Goldberg.

-Rob Reiner, el director de la película, ofreció a Mandy Patinkin el papel que quisiera en la película. Optó por Iñigo Montoya ya que su propio padre había muerto años antes del rodaje. Patinkin afirmó que cuando mató al Conde Rugen sintió que mataba al cáncer del que murió su padre y que "por un momento, estuvo vivo en mi mente. Y mi cuento de hadas se hizo realidad".

La famosa frase de Patinkin, "Me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate para morir", no le hacía mucha gracia, le resultaba bastante pesado tener que repetirla tantas veces. Su favorita era "He dedicado tanto tiempo a la venganza que ahora que la he cumplido no sé qué hacer el resto de mi vida."

-Billy Crystal pidió que su personaje, el Milagroso Max, fuera una mezcla de su propia abuela y el ex entrenador de los Yankees Casey Stengel.

6. Billy Crystal, como Milagroso Max, improvisó la mayor parte de sus frases, sin molestarse en memorizar el guión ni atender las órdenes de Reiner, que se doblaba de la risa. La suya es de las actuaciones más celebradas. pic.twitter.com/PkZwVO0LXN — Revista Centinela (@RevCentinela) January 3, 2021

-La Princesa Prometida no fue un gran éxito en su día; alcanzó la inmensa popularidad que tiene en la actualidad cuando salió en vídeo.

Dirty Dancing (1987)

Ambientada en los años 60. Johnny Castle (Patrick Swayze), un experto profesor de baile y Baby Houseman (Jennifer Grey) una inocente adolescente de 17 años, se conocen un verano en el balneario donde él trabaja. Aunque pertenecen a clases sociales muy distintas, cuando el baile comienza, las diferencias desaparecen.

-A pesar de que Swayze y Grey se hicieran con los papeles protagonistas para interpretar a Johnny y Baby, se barajaron otros nombres como Billy Zane, Val Kilmer, Sarah Jessica Parker o Sharon Stone. Val Kilmer renunció al proyecto y Zane se hizo con el papel. Sin embargo, no había química entre él y Jennifer Grey, por lo que los productores contrataron a Patrick.

-El célebre salto del baile final quitaba el sueño a Jennifer Grey. Pese a que la actriz lo realizó en su primera audición, le daba tanto miedo que no se atrevió a volver a hacerlo hasta el momento en que tuvo que grabar la escena.

-En el libro autobiográfico titulado The Time of My Life, de Patrick Swayze confesó que no se llevaba muy bien con su compañera de rodaje desde que ambos coincidieron en una película anterior, Amanecer rojo. El actor aseguró que le sacaba de quicio el carácter cambiante y emocional de Grey.

-Aunque el film se desarrolla en verano, la cinta se rodó en otoño. Las hojas de los árboles estaban marrones por lo que tuvieron que pintarlas con un spray especial. Al parecer en la escena del lago, ambos actores pasaron tanto frío que tenían los labios morados, por lo que el director evitó incluir primeros planos.

'Dirty Dancing'. CORDON PRESSphoto: MPTV.net

-Con 27 años Jennifer Grey alcanzó la cima de su popularidad como Baby en esta película. Aunque su éxito duró poco, ya que decidió someterse a una rinoplastia. "Entré al quirófano siendo una celebridad y salí siendo anónima", dijo la actriz.

Se sometió a una primera intervención en 1989 y después tuvo que someterse a otra operación para corregir los problemas provocados por la primera.El cambio de imagen de Grey fue tan radical que ni siquiera sus conocidos la reconocían.

-En España esta película aterrizó casi un año después, en junio de 1988, y fue todo un éxito de taquilla.

Los puentes de Madison (1995)

Francesca Johnson (Meryl Streep), es un ama de casa que vive en una granja con su familia, pero su vida se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid (Clint Eastwood), un fotógrafo de la revista National Geographic, que visita Madison (Iowa) para fotografiar sus puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, surge el amor verdadero y la pasión entre ellos.

Meryl Streep y Clint Eastwood en 'Los puentes de Madison'. CORDON PRESS

- Entre las actrices que se postularon para el papel de Francesca se encontraban Isabella Rossellini, Catherine Deneuve, Cher, Jessica Lange, Anjelica Huston, Susan Sarandon o Mary McDonnell. Fue Ruth Wood, la madre de Clint Eastwood, quien sugirió a Meryl Streep.

-Clint Eastwood, director y protagonista, decidió rodar la cinta en orden cronológico. Así, actores y personajes vivieron un proceso paralelo en el que se conocían a medida que avanzaba el rodaje.

-Aunque Maryl Streep no participaba en las escenas en las que aparecían los actores que daban vida a sus hijos en la edad adulta, quiso acercarse al rodaje para conocerlos.

-La pequeña localidad de Iowa donde se rodó gran parte de la película era famosa por ser el lugar donde nació John Wayne. Tras el estreno de la cinta, se convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos.

-A Meryl Streep no le gustaba la novela de Robert James Waller en la que se basa la película, ya que detestaba cómo describía a los personajes, especialmente a Francesca.

-Eastwood solo necesitó 46 días para rodar en Iowa los 135 minutos de la película.

-Clint Eastwoodcompuso el tema principal de la película en colaboración con Lennie Niehaus.

'Ghost', 'Antes del amanecer', 'El diario de Noa', 'Pretty Woman', 'Titanic'... son infinitas las películas que hablan de amor; amor entre hermanos, entre padres e hijos, en pareja, amor al trabajo, al baile... ¿acaso no hablan casi todas de él?

