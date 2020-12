Titanic: ¿Podría haberse unido Jack a Rose en la tabla que le hubiera salvado la vida?

Un 19 de diciembre de 1997, se estrenaba la película de James Cameron basada en la historia real del hundimiento del Titanic, en 1912. La película fue todo un éxito en cuanto a recaudación, popularidad y premios.

Titanic obtuvo 91 galardones y 49 nominaciones. Entre los premios más notables se encuentran once premios de la Academia -previamente solo Ben-Hur, en 1959, había logrado la misma cantidad de premios Óscar-, de las 14 nominaciones que tenía, y cuatro Globos de Oro, entre otros muchos.

La trama relata la relación entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater , dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico en su viaje inaugural desde Southhampton a Nueva York. El desenlace de la historia, es por todos conocido.

¿Cuánto costó la película?¿Existió realmente Jack Dawson?¿Podría haberse unido Jack a Rose en la tabla que le hubiera salvado la vida? Repasamos estas y otras curiosidades de tan famosa y recordada película.

Los personajes protagonistas de la cinta, Jack y Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, son ficticios.

i'm deeply ashamed that i live on a planet where there isn't an appreciation day for the movie #Titanicpic.twitter.com/8DgQ39h56B