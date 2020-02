Enamorarse en otro idioma: Mil maneras de decir te quiero

¿Crees en el amor a primera vista? Debe de existir cuando hay personas que se miran por primera vez y sin hablar ni siquiera el mismo idioma, caen en sus redes. Hablamos de esas parejas internacionales, que se enamoraron, aún sin compartir la misma lengua materna y que encontraron pronto la manera de entenderse.

El periodísta y escritor José María Carrascal sabe muy bien de este tema. Conoció a su mujer Helen hace 60 años en Alemania, cuando eran vecinos. En aquellos años él era corresponsal en Berlín y ella una azafata de la Pan Am. Asegura que "es muy importante tener las mismas aficciones. No combiene tampoco que sea todo igual, tiene que haber aficiones que no compartan para descubrir nuevas facetas de su pareja".

En las relaciones de pareja la comunicación es muy importante. Si ambas partes no comparten idioma podría resultar complicado entenderse el uno al otro y por lo tanto conseguir que esa relación tenga futuro. Verónica conoció a Franchesco en Roma y ahora está aprendiendo Italiano, no solo para comunicarse con él, ya que Franchesco habla español, pero sí para poder hacerlo con su familia. Franchesco, en el programa 'La Noche', afirmaba que lo más dificil al principio de una relación en la que no se habla el mismo idioma es "hacerle entender lo que pruebas con tus palabras, saber expresar bien los sentimientos, no sólo con 'te quiero' "

Y es que el amor todo lo puede. Si no que se lo digan a estas parejas y a muchas otras que están en la misma situación. Si quieres y amas a esa persona siempre harás todo lo posible para que la relación salga lo mejor posible, y viceversa.