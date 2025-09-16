La conclusión a la que llega Paco González después de que el CTA reconozca el error con la expulsión de Huijsen: "Si no entra el VAR..."

La primera reacción al juicio del CTA sobre la expulsión de Dean Huijsen en Anoeta el pasado fin de semana vino por parte del director de Tiempo de Juego, Paco González, una vez Isaac Fouto confirmase que el Comité reconociese el error en la expulsión y admitieran que la decisión más acertada era sacar tarjeta amarilla.

El Comité Técnico Arbitral explicó, por otra parte, que el VAR no intervino porque consideraron que era interpretación del árbitro principal, Gil Manzano.

EFE Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

Fouto puntualizó que el motivo por el que Huijsen debió ver tarjeta amarilla es porque la jugada de ataque de la Real Sociedad es 'ataque prometedor' y no tanto 'ocasión manifiesta de gol'. Y dan por bueno la decisión de que el VAR no entre porque está dentro de las jugadas llamadas lances grises, jugadas abiertas a la interpretación.

La conclusión que sacó Paco González es que "el CTA dice 'A y B', y así queda contento con todo el mundo". Y la duda que dejó en el aire es que "si es amarilla y no es roja, pero tampoco entra el VAR, entonces no sé para qué esta el VAR".

La jugada fue analizada por el Comité Técnico de Árbitros en el espacio creado por el propio CTA llamado 'Tiempo de Revisión', en el que explican las decisiones arbitrales más importantes de cada jornada.