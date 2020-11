Cary Grant: la trágica infancia del actor que conquistó Hollywood

Amigo íntimo de Grace Kelly, casado 5 veces, Archibald Alexander Leach, más conocido como Cary Grant, uno de los pocos actores más carismáticos del cine, fallecía tal día como hoy en 1986.

Durante décadas este actor británico fue uno de los actores más populares y queridos de Hollywood. Su atractivo físico, su elegancia, su encanto, su inteligencia y su manera de interpretar hicieron que elAmerican Film Institutecolocara a Grant en el segundo puesto de los actores legendarios de todos los tiempos, por detrás de Humphrey Bogart.

LA DURA INFANCIA DE CARY GRANT

Nacido en Bristol (Inglaterra) el 18 de enero de 1904, no tuvo una infancia fácil con unos padres que no se llevaban demasiado bien. Desde los 9 años Grant creció pensando que su madre estaba muerta, cuando en realidad no lo estaba. Su padre le dijo que su progenitora se había ido de casa para tomarse unas “largas vacaciones”, cuando en realidad la había internado en un sanatorio mental en contra de su voluntad para irse con otra mujer.

Cary Grant con 4 años. CORDON PRESSRue des Archives

La madre de Cary además, sufría depresión severa tras la muerte de su primer hijo. En 1935, cuando el actor tenía 31 años, su padre le confesó la verdad, y este trasladó a su madre a una residencia privada, donde moriría a los 95 años. Este hecho sin duda marcó su niñez y su vida, ya que pasó muchos años pensando que su madre le había abandonado.

Su infancia marcada también por las penurias económicas le hacía ser extremadamente tacaño, a veces cobraba entre 15 céntimos y un dólar por cada autógrafo que firmaba.

DESEMBARCO EN NUEVA YORK

A los 14 años fue expulsado del colegio y decidió probar suerte en el mundo del espectáculo. En 1918 se unió a una compañía ambulante de actores. Este grupo al que llegó a considerar la familia que nunca tuvo, llegó en 1920 a los Estados Unidos, donde Grant decidió quedarse para intentar debutar en el teatro de Broadway y dar el salto a Hollywood. Antes de conseguirlo, tuvo varios trabajos, como bufón en el hipódromo de Nueva York y como hombre anuncio.

… Y LA GRAN PANTALLA SE DEJÓ SEDUCIR POR EL GALÁN DE HOLLYWOOD

El actor que trabajó en 74 películas, apareció por primera vez en la gran pantalla en el cortometraje Singapore Sue en 1931​, donde comenzó a utilizar el seudónimo de Cary Grant.



Dos comedias junto a Katharine Hepburn le lanzaron al estrellato: La fiera de mi niña (1938), de Howard Hawks, e Historias de Filadelfia (1940), de George Cukor.

Fue uno de los pocos actores fetiche de Alfred Hitchcock.

Grant fue uno de los pocos actores fetiche de Alfred Hitchcock, aquí charlando con el director y Grace Kelly,durante el rodaje de 'Atrapa a un ladrón'. CORDON PRESS

El gran cineasta le dirigió en cuatro de sus películas: Encadenados, Atrapa a un ladrón, Sospecha y Con la muerte en los talones.

Cary Grant y Grace Kelly en 'Atrapa a un ladrón'. CORDON PRESSUnited Archives / kpa Publicity via www.imago-images.de

En la pantalla sedujo a las más bellas actrices: Joan Fontaine, Grace Kelly, Ingrid Bergman o Sophia Loren, de la que quedó prendado tras rodar con ella en Ávila Orgullo y pasión.

Cary Grant y Sophia Loren en Segovia. CORDON PRESSPersonalities

Mantuvo una gran amistad con Grace Kelly, que siendo ya Princesa de Mónaco dijo sobre su amigo:"Cary es la mejor persona que he conocido, su sinceridad, amistad y ternura no tienen paralelismo alguno con nadie de los que conocí en la meca del cine... Nadie posee su gentileza y sensibilidad".

Cary Grant y Grace Kelly en la película 'Atrapa a un ladrón'. CORDON PRESS

Su carrera como actor finalizó en 1970 con la película documental Elvis, así como es.

Fue nominado a los Oscar en dos ocasiones: En 1941 por su papel en Serenata Nostálgica y en 1944 por Un corazón en peligro. A pesar de no conseguir ninguna estatuilla, en 1969 le fue otorgado el Oscar Honorífico.

LAS 5 BODAS DE GRANT

Su primera mujer fue la actriz Virginia Cherrill, con la que estuvo casado un año. Tras un divorcio complicado con acusaciones de malos tratos se casó por segunda vez con la multimillonaria Barbara Hutton, cuyo matrimonio tampoco llegó a buen puerto.

Cary Grant y Barbara Hutton. CORDON PRESSPhoto: MPTV.net

Trece años pasó junto a su tercera mujer, la actriz Betsy Drake. Con Dyan Cannon, su siguiente mujer, tuvo a su única hija, Jennifer. En 1981, el actor contrajo matrimonio por quinta y última vez con Barbara Harris, 47 años más joven que él.

LO QUE PROBABLEMENTE DESCONOZCAS DE ESTE ACTOR

-Medía 1'87.

-Cary Grant logró superar su alcoholismo a través de sesiones psicodélicas. Se convirtió en gran defensor y divulgador del LSD en Hollywood.

-Por todos era conocida su fama de maniático: planchaba los cordones de los zapatos y elegía minuciosamente su vestuario, obligando a poner una cláusula en sus contratos.

-Cuando un periodista le comentó que 'a todo el mundo le gustaría ser como Cary Grant', el actor replicó 'A mí también'.

-Cuando se retiró de la interpretación, trabajó como ejecutivo en empresas relacionadas con el cine. Se dedicó a viajar por el mundo, donde realizó varios programas de Una noche con Cary Grant, donde se proyectaban fragmentos de sus películas y respondía a las preguntas del público. Antes de una de estas sesiones, en Davenport (Iowa), sufrió una apoplejía, pocas horas después falleció en el hospital, tenía 82 años.

