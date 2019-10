Un guardia civil deja KO a Rufián con esta incómoda pregunta sobre los colegios en Cataluña

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso de Diputados, Gabriel Rufián, se enfrentó a un momento incómodo este domingo en televisión frente a un guardia civil que le preguntó por su opinión sobre la presión que sufren los niños que son hijos de agentes del cuerpo de seguridad en Cataluña.

Durante el programa 'El Objetivo' de La Sexta, Benito, guardia civil de profesión y de 57 años de edad, le tocó preguntar a Gabriel Rufián por el “fomento al odio” en los colegios catalanes a “críos de guardias civiles”. “Usted califico de energúmenos a las personas que agredieron a una periodista en una manifestación. ¿Que adjetivo usaría para aquellos que toleran y fomentan el odio de críos a críos hijos de guardias civiles en Cataluña?”, preguntaba Benito con gesto serio a Rufián.

Benito es Guardia Civil en la reserva. Tiene 57 años y viene de Tarancón (Cuenca).



"¿Qué adjetivo usaría usted para los que alientan y fomenta el odio hacia los hijos de guardias civiles en Cataluña", pregunta a @gabrielrufian

Además, incidía tras preguntarle al dirigente de Esquerra si era padre: “Quiero decirle de padre a padre, de hombre a hombre, que me contestara si esta haciendo algo para que se erradique en Cataluña”. Gabriel Rufián respondía: “Yo me he criado en un barrio humilde, en el fondo de Santa Coloma. Yo no escuché nada del catalanismo hasta que tuve 16 años. No sabia nada de lo que se dedicaban los otros compañeros” matizaba Rufián.

Posteriormente, el político reconocía: “Algo ha habido ahora en San Andrés de la Barca, ninguna de las dos partes ha hecho bien”, aseguraba el portavoz de ERC en referencia al caso de 8 profesores investigados por incitar al odio. “También es una irresponsabilidad que Rivera publique las fotos de 8 profesores acusados de fomentar el odio. El juez lo desestimó y Rivera nunca ha pedido perdón”, reclamaba Rufián.

“Quizás haya que rebajar. Palabra frente al odio. Pero los incendiarios son otros. Tengo familia guardia civil y le entiendo perfectamente” revelaba el político.