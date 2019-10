El mensaje político de Pérez-Reverte que ha aplaudido Hermann Tertsch, de Vox

El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, ha aplaudido el último mensaje del escritor y periodista Pérez-Reverte cuya entrevista en laSexta el pasado fin de semana sigue dando mucho que hablar.

Arturo Pérez-Reverte explicaba su opinión sobre las comunidades autónomas y lo que eso supone para la economía española, una opinión con la que Tertsch se ha mostrado de acuerdo.

En esto que cuenta en el titular PerezReverte cada vez vamos a ser más españoles en estar de acuerdo. https://t.co/A7PzIuS8Gj — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) October 6, 2019

"España es un país que ha sido desangrado y lo sigue siendo. Ahora estamos siendo desangrados para pagar 17 disparates autonómicos", aseguraba Pérez-Reverte, una afirmación con la que Tertsch se mostraba totalmente de acuerdo: "En esto que cuenta en el titular Pérez-Reverte cada vez vamos a ser más españoles en estar de acuerdo", afirmaba Tertsch en su mensaje en las redes sociales.

Durante la entrevista, Reverte explicaba también sin miedo su opinión sobre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

No se fíen de titulares, simplificaciones y tuiteos de los hunos ni de los hotros, pues aquí cada cual barre para su casa. Esto es lo que opino y dije sobre @sanchezcastejon: pic.twitter.com/73zFh036FY — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 7, 2019

"A mí Pedro Sánchez me sigue pareciendo un aventurero de la política. Yo sigo pensando que es un hombre interesante, es decir, es un político perfecto en el sentido renancentista de la palabra... No tiene escrúpulos, sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo. Es capaz, con la palabra España, que estaba antes tan oculta, de hacer como los trileros y tracatrá tracatrá, la pone y la mueve como la borrega en el cubilete. Y mañana, si le hace falta, la volverá a quitar otra vez. Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza... A Pablo Iglesias lo toreó por los dos pitones y luego le robó la cartera. Y ahora se la va a robar a Errejón... No digo que sea bueno o malo, ¿eh? Igual nos lleva al abismo que a la gloria. No tiene escrúpulos y es capaz de mentir con absoluta naturalidad... En ese sentido concreto, comparados con él, los otros políticos son unos mediocres... Unos moñas".