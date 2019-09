La firme reflexión de Antonio Banderas sobre la exhumación de Franco que ha vuelto a ser viral

El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad en plena precampaña para el 10N el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio en contra del deseo de la familia de hacerlo en la cripta de la Catedral de la Almudena.

Al rechazar el recurso de los nietos del dictador que solo aceptaban reinhumar los restos de Franco en la cripta de la catedral de la Almudena, el Supremo respalda así al Ejecutivo, que acordó volver a enterrar los restos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio al aducir cuestiones de seguridad.

Por su parte, los Franco nunca dieron otra alternativa a la cripta de la catedral madrileña, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.

El fallo coincide el mismo día con la disolución de las Cortes y el decreto de convocatoria de elecciones, es decir, que en plena precampaña para las elecciones generales del 10 de noviembre, el Supremo da luz verde a uno de los proyectos estrella de Sánchez.

Ahora bien, la exhumación de Franco enfrenta un último escollo judicial a corto plazo en la figura del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, que suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para levantar la losa de de la tumba de Francisco Franco en el basílica de Cuelgamuros.

Tras esta decisión del Tribunal Supremo, muchas reacciones han aparecido en las últimas horas en las rede sociales. Pero una ha llamado la atención en particular, recuperada de una entrevista de hace ya unos meses: las palabras del actor y director español, Antonio Banderas, sobre las cuestión de Franco en el programa de Antena 3 'Espejo Público'. En aquella entrevista, el actor señaló que "tiene la sensación que Franco esta más vivo en la actualidad que en el año 1985".

Muchos usuarios han rescatado estas declaraciones y también han mostrado sus puntos de vista sobre esta cuestión y sobre las palabras de Antonio Banderas.

Siempre me ha parecido muy grande @antoniobanderas Viendo este corte de video, lo corroboro. De él deberían tomar ejemplo los Bardem, Almodóvar, Amenabar, etc etc