El jazz de Gregory Porter llega este viernes a Córdoba en su único concierto en España

El cantante y compositor Gregory Porter, una de las grandes figuras del jazz, ofrece este viernes en Córdoba su único concierto en España en el marco de la gira europea que realiza durante este verano dentro de la cuadragésima segunda edición del Festival de la Guitarra.

Con el californiano intervendrá en el Teatro de la Axerquía una banda formada por Chip Crawford (piano), Emanuel Harrold (batería), Tivon Pennicott (saxo), Jahmal Nichols (bajo) y Ondrej Pivec (órgano Hammond), según ha informado el Instituto Municipal de Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba (IMAE), encargado de la organización.

El cantante tuvo su primera nominación en 2011 a los Grammy como mejor álbum vocal de jazz por 'Water', su primer trabajo de estudio, que había grabado en 2009, cuando tenía 38 años, abriendo una década donde le llegó la fama como reconocido cantante de estándares y representante de la música soul más contemporánea.

Después de firmar con la discográfica 'Blue Note' ganó más notoriedad con su tercer álbum, 'Liquid Spirit' (2013), que acabó de afianzarlo como estrella emergente, se colocó en el número 2 en la lista 'Billboard Top Jazz Albums' y consiguió el Grammy al mejor álbum vocal de jazz en 2014.

Con sus más de 20 millones de reproducciones, es, además, uno de los álbumes de jazz más escuchados de todos los tiempos.

En 2017, con 'Take Me to the Alley' volvería a ganar el Grammy en la misma categoría.