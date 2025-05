Conciertos de Bad Bunny fuera de España: todo lo que debes tener en cuenta antes de comprar entradas más allá de Madrid y Barcelona

El artista puertorriqueño Bad Bunny en un concierto de su gira 'Most Wanted Tour 2024'

Madrid - Publicado el 06 may 2025, 21:59 - Actualizado 06 may 2025, 22:00

Se trataba de una de los anuncios más esperados en el mundo de la música: la confirmación de una gira mundial del artista puertorriqueño Bad Bunny (de nombre original Benito Antonio Martínez Ocasio), tras el lanzamiento de su último disco, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' hace sólo unos meses. Ya existían rumores de la posibilidad de una gira y, más incluso, de una visita a Europa, algo que no ocurría desde 2019.

Así, Bad Bunny cuenta con hasta tres conciertos en España en la nueva gira: Barcelona el 22 de mayo, en el Estadi Olímpic Lluís Companys (primera parada europea del tour), y dos fechas en Madrid, los días 30 y 31 de mayo, en el estadio Riyadh Air Metropolitano. No obstante, la masa de fans con la que cuenta el reggaetonero en nuestro país y que coincida en un fin de semana puede hacer muy difícil conseguir una entrada para cualquiera de las tres fechas, por lo que no son pocos los que optarán por intentar conseguir una entrada en otra ciudad europea a lo largo del verano. Aunque, eso sí, avisamos de que no será nada fácil.

YOUTUBE / BAD BUNNY Bad Bunny

Conseguir una entrada fuera de España

La gira comenzará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo (República Dominicana) y cerrará el 22 de julio de 2026 en Bélgica, tras pasar por tres continentes. Así, el tour incluirá paradas en Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina y Brasil en Latinoamérica, antes de cruzar el océano hacia Australia y Japón. Posteriormente, el cantante aterrizará en Europa, con conciertos en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia. Estos últimos tendrán lugar entre los meses de junio y julio.

Por ello, te damos algunos consejos que hay que tener en cuenta para comprar entradas para estos conciertos desde España. El primero de ellos es que hay que tener en cuenta que los dos canales de compra son Ticketmaster, plataforma principal para la venta de entradas de la gira, y Live Nation, promotora del tour y que ofrece preventas exclusivas para usuarios registrados. También existe la posibilidad de adquirirlas en depuertoricopalmundo.com

Así, existen diferentes formas de conseguir el boleto: por venta general o por venta anticipada. La primera está fechada para el próximo 9 de mayo al mediodía, mientras que la venta anticipada, el día anterior. Por eso, los expertos aconsejan crear un perfil de usuario en la versión internacional de Live Nation y Ticket Master del país al que quieras acudir. Eso sí, estos mismos señalan que los sistemas son cada vez más sofisticados para estas maniobras, por lo que recomiendan generar la cuenta con un código postal real de ese país.

En cualquier caso, recuerda crear cuentas en las plataformas oficiales con antelación y asegúrate de tener tus datos actualizados, utiliza una conexión a internet rápida y estable para evitar interrupciones durante la compra y ten a mano tus métodos de pago preferidos y verifica que estén habilitados para compras internacionales si es necesario.

Precios de la gira de Bad Bunny

La gira de Bad Bunny ofrece una amplia variedad de opciones de entradas para adaptarse a diferentes presupuestos. La entrada más económica, ubicada en las gradas más alejadas, tiene un precio base de 83,30 euros, mientras que los asientos en las zonas premium de la pista superan los 160 euros.

(EPA) EFE Fotografía de archivo del cantante Bad Bunny durante su concierto de cierre de la gira Most Wanted Tour

Experiencias VIP con beneficios exclusivos

Para los fanáticos que buscan una experiencia más exclusiva, los paquetes VIP oscilan entre 258,30 y 543,30 euros (sin incluir gastos de gestión). Estas entradas incluyen ventajas como:

Acceso prioritario al recinto.

Zonas lounge privadas.

Regalos especiales y catering durante el evento.

Desglose detallado de precios (sin gastos de gestión)

Grada básica: Desde 73,30 € (PL6) hasta 143,30 € (PL1).

Pista general: 108,30 € (PL3).

VIP más exclusivo: 543,30 € (Ultimate Bad Bunny VIP Lounge).

Los gastos de gestión varían según la categoría, añadiendo entre 10 y 72,50 euros al precio final. Con esta estructura de precios, la gira busca satisfacer tanto a los asistentes ocasionales como a los seguidores más incondicionales.