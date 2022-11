Compañía Nacional de Danza presume de versatilidad con 2 estrenos absolutos

La Compañía Nacional de Danza (CND) muestra su "versatilidad, talento y calidad artística" con un programa triple y neoclásico que incluye dos estrenos absolutos: "Where you are, I feel", del italiano Valentino Zucchetti, y "Passengers Within" de Joaquín De Luz, con música de Philip Glass.

El director de la CND, Joaquín de Luz (Madrid, 1976), se muestra orgulloso del trabajo de los bailarines con una representación que se estrena mañana y estará hasta el 8 de diciembre en Teatro del Canal .

"Recogemos los frutos que hemos sembrado", añade a EFE De Luz, muy ilusionado. "Ahora podemos hacer estas creaciones neoclásicas en punta, el equipo ha trabajo muy duro", afirma tras años en busca de unificar lo clásico y lo contemporáneo en la Compañía.

"Estamos en el camino adecuado para crear piezas para la CND y redondear nuestra identidad", añade De Luz, que lamenta que la danza "sigue estancada".

"Se están dando voces a referentes que no se lo merecen, sin quitar mérito a nadie", dice el bailarín que se formó en la escuela de danza de Víctor Ullate, y tras su posterior incorporación, bailó para la compañía madrileña entre 1992 y 1995.

"La danza no está incluida en la educación y por lo tanto es difícil crear ese hábito", reivindica el coreógrafo que advierte que son necesarios los programas culturales que había antes, "pero hay intereses en tenernos dormidos, que nos comamos la telebasura".

El programa triple "es un trabajo en puntas neoclásico", cuenta De Luz, que explica que la primera pieza, "Where you are, I feel", es la más clásica de las tres.

La segunda, "Love Fear Loss" de Ricardo Amarante con música de Edith Piaf, Jacques Brel y Charles Dumont, y con el pianista Marcos Madrigal es "un sueño más romántico, tres parejas que bailan como si lo hicieran en el salón de su casa".

Y la tercera, "Passengers Within" es una nueva creación del director de la CND, Joaquín De Luz, para 18 bailarines, sobre música de Philip Glass.

"Es una reflexión sobre la sociedad actual, en la que adoctrinados por la sociedad de consumo y la tecnología, nos convertimos en pasajeros ciegos de nuestras vidas", explica De Luz.

"Ahora la compañía está más cerca de lo que yo quiero", dice De Luz que está es la cuarta temporada al frente de la CND, unos años en lo que ha conseguido unificar una compañía, "que estaba claramente partida en dos -contemporáneos y clásicos-".

"Una de las pocas cosas honestas de esta vida es el trabajo", añade el director de CND, quien asegura que el esfuerzo y tensón es la única manera de que se vaya hacia una compañía "ecléctica y versátil y con posibilidades increíbles". EFE

cm/aam

(vídeo)