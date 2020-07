Black in Black: así fue la horrible muerte de Bon Scott, y el origen del mayor éxito de AC/DC

Ahora mismo tienes en tu cabeza la melodía, lo sé. Y es que hoy se cumplen 40 años desde que el grupo australiano AC/DC lanzó su séptimo álbum de estudio. A parte de ser el álbum con más copias vendidas de la banda -el segundo de la historia detrás del ‘Thriller’ de Michael Jackson- , su lanzamiento coincide con el estreno de Brian Jonson en el grupo como nuevo vocalista.

Un álbum dedicado al anterior miembro de la banda y cantante del grupo, Bon Scott, quien falleció por intoxicación etílica en el año 1980. Es por ello que la portada del álbum integra el logo del grupo sobre un fondo en negro. Las diez canciones que el grupo dedica al que fue considerado el cantante por antonomasia del grupo de hard rock por excelencia, integra diez canciones: "Shoot to Thrill", "Hells Bells", "You Shook Me All Night Long", y, por supuesto "Back in Black", esta última, la que da título al álbum.

La muerte de Bon Scott

Ocurrió en Londres, un martes 19 de febrero del año 1980. Entorno a las tres de la madrugada, el cantante salía del local, que por aquél entonces se llamaba ‘Music Machine’, junto a Alistair Kinnear, quien le llevó hasta su piso en el barrio de Victoria. En el trayecto hasta la casa de Bon, su amigo se dio cuenta que se durmió. Lo que a priori resultó parecer algo normal.

El “sueño” en el que parecía estar sumergido Bon, era tan profundo que su compañero de juergas no pudo sacarle del vehículo. Kinnear decidió llevárselo a su casa. Cuando llegaron a la casa de Kinnear, Bon seguía sin abrir los ojos, por lo que decidió dejarle en el coche.

Pasaron quince horas cuando Kinnear regresó al auto. Cuando llegó, se dio cuenta que Scott estaba incosciente. Se dirigió al Kings College Hospital, donde confirmaron la muerte del cantante debido a una entoxicación etílica, lo que provocó una muerte accidental por broncorespiración, lo que se traduce por colapsamiento del sistema respiratorio por la aspiración accidental de sólidos y líquidos. En otras palabras, los efectos del alcohol, provocaron que a sus 33 años, Bron Scott muriera ahogado en su propio vómito.

‘Highway to Hell’ fue el último álbum en el que participó. ‘Ride On’ fue la última canción que grabó en directo junto al grupo francés Trust.

La figura de Brian Jonson en el grupo

Si ya de por sí es complicado reemplazar a alguien -independientemente de las circunstancias-, en el mundo de la música, el hándicap es aún mayor. Por un lado, desde el punto de vista de la propia banda, la cual tiene que reinventarse a las cualidades y formas del nuevo participante, hasta del público, que ya tiene su imagen que no quiere borrar, ni mucho menos olvidar.

Si la figura a la cual tienes que sustituir es nada más, y nada menos, que a Bon Scott, la tarea puede resultar demasiado frustrante como para atreverse a realizarla.

En el caso de Brian Jonson, lo que hizo fue darse a valer, tanto dentro como fuera del grupo. Se encargó de ofrecer una nueva forma de interpretar las canciones con su voz, con el objetivo de que los fans le reconocieran a él por mérito propio, en lugar de haber sustituido a Bon Scott. A la vista de todos está que el recuerdo a la figura de Bon Scott estará siempre presente, pero que la perseverancia y la valentía de Brian Jonson al enfrentarse a ese reto ha hecho posible, que a día de hoy, no nos imaginemos al cantante de AC/DC sin su boina a lo ‘Peaky Blinders’, con su chaleco baquero y al lado de Angus Young.

También te puede interesar