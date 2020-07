Los miembros de una residencia recrean las portadas de discos más emblemáticos

Lo que importa es el epíritu. Si no, que se lo digan a un grupo de "ancianos" -digo ancianos por haceros a la idea- de una residencia en Inglaterra, concretamente en Edgware, a unos 16 kilómetros del centro de Londres. Y como ya estamos acostumbrados a eso de que cada uno se busca cómo afrontar la cuarentena. A este grupo le pareció perfecto hacer realidad la idea de Robert Speker.

Speker es el "animador" de la residencia Sydmar Lodge Care Home. A quien se le ocurrió la idea de recrear algunas de las portadas de discos que han hecho historia en todo el mundo.

El trabajo recoge 12 fotografías. Entre ellas, escogieron portadas como...

Además, los trabajadores de la residencia también participaron en el trabajo del director de animación de la residencia. En su caso, recrearon a los cuatro miembros de Queen en la portada icónica del álbum 'Queen II'

El propio Speker ha compartido las nuevas portadas a través de Twitter: "Los residentes y cuidadores de Sydmar Lodge Care Home han estado recreando portadas de álbumes clásicos. La residencia ha estado cerrada durante 4 meses".

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw